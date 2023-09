Che attacco a Garcia: “Banale, approssimativo e superficiale”

Il Napoli di Garcìa continua a collezionare critiche da parte dei tifosi, ma anche molti addetti ai lavori non si sono risparmiati.

L’inizio di stagione del Napoli è completamente da dimenticare. Dopo le prime due vittorie contro Frosinone e Sassuolo sembrava che Rudi Garcìa fosse riuscito ad inserirsi bene nell’ambiente azzurro. Così non è stato e a dimostrarlo non ci sono solo i risultati contro Lazio e Genoa, ma soprattutto le prestazioni.

I tifosi del Napoli sono furiosi con il nuovo tecnico e molti chiedono a gran voce l’esonero del francese prima che sia troppo tardi.

De Giovanni è una furia contro Garcìa

Maurizio De Giovanni, noto scrittore partenopeo, si è unito al coro dei tifosi. Il suo è un attacco frontale a Rudi Garcìa.

De Giovanni è intervenuto nel corso di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito le sue parole:

“Ho visto che la comunicazione dei calciatori è diversa, quella di Garcìa è strana: aspetto con preoccupazione le sue conferenze stampa, ogni volta ne esco peggio di prima. Ciò che dice non è banale, ma approssimativo e banale”.

De Giovanni, poi si sofferma anche su un aspetto tattico. Secondo lo scrittore, infatti, l’assenza di Kim non permette alla linea difensiva di giocare alta e così si creano buchi con il centrocampo. Questi spazi aperti per essere poi coperti vanno ad inficiare la tenuta fisica di centrocampisti e attaccanti che inevitabilmente arrivano poco lucidi in fase offensiva.