Bologna-Napoli, buone notizie per il tecnico: recupera per domenica

Dopo l’impegno di Champions League, il Napoli dovrà giocare in campionato contro il Bologna. Per i felsinei c’è una novità.

Archiviata con difficoltà la pratica Braga, il Napoli ora deve concentrarsi sul match di Serie A contro il Bologna. Gli azzurri hanno bisogno di trovare i tre punti anche per dare un po’ di serenità ad un ambiente che non sta digerendo le brutte prestazioni offerte.

Il match che attende il Napoli, però, è di quelli complicati. Thiago Motta ha più volte dimostrato di poter mettere in difficoltà gli azzurri e non vede l’ora di fare bottino pieno contro i campioni d’Italia. Il tecnico italo-brasiliano, inoltre, potrà contare su un’arma in più.

Rientra per il Napoli: pronto al debutto

Alexis Saelemaekers è stato uno dei colpi del mercato estivo del Bologna, ma non ha ancora debuttato con la casacca rossoblù.

L’esterno belga ha avuto qualche problema fisico, ma stando a quanto riportato da “Il resto del carlino“, pare che l’ex Milan sia pronto a fare il suo debutto in Emilia.

Saelemaekers ha già fatto male al Napoli lo scorso anno e sa che quest’anno può ripetersi. Thiago Motta non lo schiererà da titolare perchè non è ancora al top della condizione, ma il belga potrà essere utile a gara in corso.