Le parole dell’ex calciatore ed opinionista RAI Lele Adani sul Napoli e sull’attuale momento di sbandamento degli azzurri.

L’involuzione subita dal Napoli nei primi 5 match di questa stagione ha lasciato senza parole gran parte dell’opinione pubblica, a partire dai tifosi fino a culminare con le forti opinioni da parte di giornalisti ed esperti del settore. Hanno fatto discutere negli scorsi giorni le dichiarazioni di Riccardo Trevisani, alla cui voce si è da poco aggiunta quella del secondo membro della fu coppia d’oro di Sky: “Lele” Adani. Quest’ultimo è infatti intervenuto sugli azzurri ai microfoni di TMW, con dichiarazioni che non hanno fatto particolarmente gioire i tifosi partenopei.

“Il Napoli è una squadra normale”, Adani sentenzia gli azzurri

Conclusasi la prima turnata dei gironi Champions League 23/24, con il Napoli unica italiana vincitrice nonostante le mille problematiche, Adani è proprio intervenuto sulla situazione di tutte le compagini della penisola impegnate nella competizione citata. Non proprio al miele le parole dell’ex centrale dell’Inter nei confronti del Napoli.

“Il Napoli è diventato una squadra normale. Ha avuto palle gol importanti con il Braga, ha preso pali e traverse, ma il nuovo gioco degli azzurri non lascia dubbi: non domineranno più le partite“, le parole di Adani. La scelta di non avere più il pallino del gioco ed il controllo del pallone è stata dichiarata quindi lecita dall’opinionista, che ha però ritenuto che il passaggio fondamentale che dovranno svolgere i calciatori azzurri sarà quello di sposare alla perfezione le idee di Garcia.

Infine, lo stesso Adani ha regalato un focus sulla corsa Scudetto. “Non è scontato che il Napoli si confermi. L’Inter è molto attrezzata e la Juventus non ha le coppe. Mi piacerebbe però capire affondo a che punto è il lavoro di Garcia sulla squadra, perché secondo me è ancora incompleto“, gli atti conclusivi dell’intervista sul Napoli.