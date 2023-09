Verso Braga-Napoli, Garcia ha deciso: pronta una novità di formazione

Domani sera il Napoli scenderà in campo contro il Braga. Per gli azzurri potrebbe esserci una novità attesa da tutti i tifosi del Napoli.

Manca sempre meno al debutto stagionale del Napoli in Champions League. I ragazzi di Rudi Garcìa domani sera sfideranno il Braga in Portogallo. Nonostante l’avvio difficile in questa stagione, i tifosi azzurri non faranno mancare il loro supporto alla squadra. Allo stadio, infatti, saranno previsti circa 800 tifosi nel settore ospiti.

Come detto, l’inizio di stagione del Napoli non è stato dei migliori. Dopo le prime due vittorie contro Frosinone e Sassuolo, gli azzurri sono crollati sotto i colpi della Lazio e hanno pareggiato contro il Genoa. Oltre ad alcuni evidenti problemi nel costruire pericoli per le difese avversarie, quello che preoccupa i tifosi è la mancanza di Kim Minjae in difesa.

Gli azzurri, infatti, non sono più impenetrabili come nella passata stagione e Natan, il sostituto designato del coreano, non ha ancora messo piede in campo.

Garcìa vuole scacciare la crisi: pronta la novità

Nel post partita di Genoa-Napoli, Garcìa ha rivelato come l’idea iniziale fosse quella di far debuttare Natan in coppia con Rrahmani. Con il forfait del kosovaro, però, ha deciso di essere più prudente e schierare la coppia più collaudata composta da Juan Jesus e Ostigard.

Ora, però, sembra essere arrivato il momento che tutti i tifosi del Napoli stanno aspettando da inizio stagione. Rrahmani è pronto a riprendersi il posto da titolare. Secondo la Gazzetta dello Sport, pare che Garcìa sia intenzionato a far debuttare anche Natan.

Il tempo di apprendistato dell’ex difensore del Red Bull Bragantino, sembra ormai scaduto. Il Napoli con Natan, dunque, punta ad arrivare a nuovi equilibri difensivi; equilibri che contro Lazio e Genoa sono assolutamente mancati.

Gli 800 tifosi azzurri presenti, dunque, sono pronti a fare un primo assaggio delle qualità del difensore brasiliano.