Scelta a sorpresa di Garcia: accadrà dopo Braga-Napoli

Domani sera il Napoli affronterà il Braga per la prima giornata del girone di Champions. Il tecnico Garcìa fa una scelta sorpresa: accadrà dopo la partita.

Sta per ricominciare la Champions League. Il Napoli, per la prima volta nella sua storia sarà testa di serie. Al momento dei sorteggi, però, nonostante la posizione di vantaggio non è andata benissimo per gli azzurri. In seconda fascia, infatti, il Napoli ha pescato il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Una sfida complicatissima quella che attende gli azzurri che dovranno lottare per conquistare il primo posto nel girone. Oltre al Real Madrid, ci sono due avversari ostici come Union Berlino e Braga.

Proprio contro la compagine portoghese inizierà la stagione europea di capitan Di Lorenzo e compagni. Domani sera allo Stadio Comunale di Braga, gli azzurri scenderanno in campo per fare il proprio debutto. Il Napoli non arriva nelle condizioni migliori al match di domani sera. In città l’atmosfera attorno alla squadra, infatti, è pessima. La sconfitta contro la Lazio e il brutto pareggio contro il Genoa sembrano aver minato la fiducia della squadra che non riesce a ritrovarsi dopo la straordinaria stagione scorsa.

Inevitabilmente, sul banco degli imputati è finito Rudi Garcìa. L’ex allenatore di Roma e Lione, secondo i tifosi partenopei, è colpevole di aver “distrutto un macchina perfetta”. Quello che preoccupa i supporters azzurri, infatti, non sono i risultati delle ultime due partite, ma la prestazione offerta dalla squadra. Contro Lazio e Genoa, il Napoli si è mostrato senza una chiara idea di gioco e senza identità. In attacco non c’è pericolosità di squadra e infatti i due gol segnati contro i rossoblù sono arrivati per grandi giocate dei singoli. In difesa, la mancanza di Kim Minjae si fa sentire. Natan non ha ancora debuttato e in queste prime quattro partite solo contro il Sassuolo gli azzurri hanno mantenuto la porta inviolata.

C’è bisogno dunque di un repentino cambio di marcia, anche perchè in campionato l’Inter prosegue spedita e in Champions non c’è assolutamente margine d’errore.

Scelta a sorpresa di Garcìa dopo Braga-Napoli

Con la partita disputata contro il Genoa è iniziato il primo tour de force della stagione azzurra. In 23 giorni, infatti, saranno ben 7 gli impegni per gli azzurri.

Garcìa non vuole farsi cogliere impreparato e ha studiato un piano per combattere i numerosi impegni che dovrà affrontare il Napoli fino alla prossima sosta per le Nazionali.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino“, pare che Garcìa abbia optato per restare in Portogallo dopo la sfida di domani sera contro il Braga.

Gli azzurri, quindi si alleneranno in giro per l’Europa andando a risparmiare tempo sui viaggi continentali.