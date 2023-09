Prestazioni deludenti per l’azzurro: possibile esclusione eccellente contro il Braga

Rudi Garcìa è pronto a sorprendere tutti con un’esclusione eccellente per la sfida di domani sera contro il Braga in Champions League.

Manca sempre meno al debutto stagionale del Napoli in Champions League. Gli azzurri domani sera allo Stadio Comunale di Braga affronteranno proprio il Braga nella prima giornata del Girone C. Un impegno complicato, soprattutto perchè si giocherà in terra portoghese. Il Napoli, come ormai noto, non è al massimo delle sue potenzialità. Il percorso con Rudi Garcìa alle redini della squadra non è cominciato nel migliore dei modi.

Gli azzurri, infatti, stanno faticando più del previsto in questo inizio di stagione. Garcìa, nelle varie dichiarazioni pre e post partita predica calma e prova a spronare la squadra, ma i risultati non arrivano. I tifosi sono già insorti contro il tecnico francese e molti anche contro il presidente Aurelio De Laurentiis. Già in estate erano sorte alcune perplessità dopo l’annuncio dell’arrivo del tecnico. Tanti avrebbero voluto un altro profilo, ma avevano comunque dato fiducia all’operato del patron del Napoli dopo la vittoria dello scudetto nella passata stagione.

Ora, sembra che la fiducia si sia già esaurita e il Napoli ha bisogno di tornare a fare risultato quanto prima. Quello che ha sorpreso maggiormente i tifosi del Napoli, è stato il visibile calo di alcuni giocatori che lo scorso anno sono stati dei pilastri fondamentali per Luciano Spalletti. Khvicha Kvaratskhelia prosegue il suo periodo negativo in fase realizzativa, ma ha sempre provato a dare il suo apporto alla squadra.

Stanislav Lobotka, invece, è finito progressivamente fuori dal gioco del Napoli. Il numero di palloni toccati è simile a quanto fatto lo scorso anno, ma non è più lo slovacco a dettare i tempi di gioco della squadra. Un altro giocatore che è completamente calato in questo avvio di stagione, complice un lungo infortunio subito in ritiro, è Frank Anguissa.

Garcìa ha scelto il futuro di Anguissa

Il centrocampista camerunese in queste fasi iniziali di stagione non è riuscito a dare una mano significativa alla squadra. Nelle gambe non ha ancora gli strappi che nella passata stagione gli hanno permesso di fare gol in “coast to coast” come contro il Torino e anche in fase di interdizione è meno efficace.

Domani sera, dunque, Garcìa avrà di fronte un dubbio che non aveva pronosticato ad inizio stagione. Anguissa può giocare? Secondo le ultime indiscrezioni pare che Garcìa abbia scelto chi sarà il titolare contro il Braga.

Jens Cajuste è pronto a prendersi il posto da titolare dopo l’inizio choc a Frosinone. Contro il Genoa, il nuovo numero 24 ha dato una scossa importante alla squadra e ha fornito l’assist per il 2-1 di Raspadori. Domani può arrivare anche il debutto dal primo minuto in Champions League con la maglia del Napoli.