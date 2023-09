Braga-Napoli, rifinitura terminata: le ultime da Castel Volturno (VIDEO)

Alla vigilia di Braga-Napoli, gli azzurri si sono allenati regolarmente a Castel Volturno. Le ultime in vista dell’impegno di Champions.

Cresce l’attesa per il debutto stagionale in Champions League. Il Napoli affronterà il Braga in Portogallo e proverà a strappare i tre punti per iniziare al meglio la massima competizione europea.

Le prestazioni contro Lazio e Genoa non sono state delle migliori, ma la Champions può darti motivazioni nascoste e soprattutto può permettere agli azzurri di giocare con maggiore libertà.

Alla vigilia del match contro il Braga, la squadra di Rudi Garcìa si è regolarmente allenata al SSCN Konami Training Center di Castel Volturno.

Allenamento prima della partenza: le ultime da Castel Volturno

Rudi Garcìa ha condotto la squadra in quello che sarà l’ultimo allenamento del Napoli prima di volare in Portogallo.

Da Castel Volturno non arrivano particolari sorprese, con l’intera squadra che era presente e tutti hanno svolto l’intera attività in gruppo.

Da segnalare come l’atmosfera sul campo di allenamento fosse molto distesa e positiva. Le prestazioni e i risultati opachi non hanno creato fragilità all’interno di un gruppo che resta sempre molto unito.

Di seguito il video della rifinitura: