Verso Braga-Napoli, Garcia ha deciso già quattro cambi: la scelta su Natan

L’esordio degli azzurri in Champions League si avvicina sempre più, con Garcia pronto a stravolgere la squadra con ben 4 cambi.

Il pareggio con annessa prestazione di genova ha forse distolto l’attenzione della maggior parte dei tifosi azzurri dagli imminenti impegni targati Napoli. Mancano infatti appena 48 ore all’esordio dei partenopei in Champions League, che avverrà in Portogallo nella suggestiva cornice del Municipal de Braga. Saranno infatti i biancorossi a tentare di fare per primi lo scalpo ad una delle migliori 8 formazioni della scorsa competizione, con il Napoli che dovrà prendere le misure contro i portoghesi in attesa del big match contro il Real Madrid. Misure prese soprattutto da Rudi Garcia, che avrebbe già in mente 4 possibili cambi, rispetto alla formazione vista contro il Genoa, da schierare a Braga.

Braga-Napoli, le probabili formazioni e le news su Natan

Non sarà facile trionfare in Portogallo contro una squadra ostica e compatta per il Napoli, a maggior ragione se il morale degli azzurri si trova sotto le scarpe. Per ovviare a tale situazione dunque, Garcia è pronto ad affidarsi ai titolarissimi per il match contro il Braga, con una sorpresa che tanto farà piacere ai supporter partenopei.

Secondo La Repubblica infatti, saranno ben 4 i cambi in formazione rispetto a quanto visto a Genova, con Rrahmani che tornerà al centro della difesa al posto di Ostigard. La stessa sorte toccherà quindi ad Olivera sulla sinistra nonché a Politano in fascia destra, con l’italiano ancora in vantaggio su Lindstrom. Il quarto cambio è però quello più importante ed atteso. Secondo il quotidiano sopracitato infatti, il momento di Natan è giunto, con il brasiliano che esordirà sul palcoscenico più importante d’Europa prendendo il posto del connazionale Juan Jesus. Di seguito, la probabile formazione azzurra:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielnski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. ALL: Rudi Garcia.