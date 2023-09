Natan rompe il silenzio: ‘frecciata’ social a Garcia? Il post non lascia dubbi

Ancora zero minuti in campionato per Natan con la maglia del Napoli. La situazione attorno al centrale brasiliano è ormai divenuta un caso, con lo stesso ex Bragantino intervenuto in un criptico post sui social.

Napoli-Lazio e Genoa-Napoli sono ormai passate agli archivi, con i 180′ minuti complessivi delle due sfide ancora però ridondanti nelle menti dei tifosi azzurri. Troppi i difetti dimostrati dalla squadra di Rudi Garcia, imperfetta anche nelle vittorie e colata poi a picco contro capitolini e liguri. Una situazione che spaventa alquanto, visto il fitto calendario che necessita di calciatori in forma e di morale alle stelle per essere superato a pieno.

Dopo il Genoa infatti, sarà il turno di Braga e bologna, a conclusione di un trittico di trasferte tutt’altro che piacevole. Poi, infrasettimanale con l’Udinese prima di affrontare Lecce e Real Madrid, prima di concludere con il 7° impegno sul campo in 22 giorni. Intrecci che spaventano e non poco i tifosi del Napoli ma non Rudi Garcia. Il tecnico francese ha infatti ribadito più volte in conferenza stampa di avere a disposizione un organico completo e solido, che nel tempo gli permetterà più volte di variare nell’undici iniziale senza che la qualità della squadra venga meno.

Eppure, ancora nessuna traccia del brasiliano Natan, a conti fatti approdato al Napoli per sostituire Kim Min-Jae ma cui score ammonta ancora a 0 minuti in partite ufficiali. Tale situazione continua a far storcere il naso ai piedi del Vesuvio, dove arriva qualche mormorio in seguito ad un post sui social proprio ad opera dell’ex Bragantino.

“Ne varrà la pena”, Natan rompe il silenzio sui social

Natan Bernardo de Souza, professione difensore centrale, ad oggi uno dei casi mediatici più in voga in quel di Napoli nonché in tutto il panorama calcistico italiano. Prelevato per circa 10 milioni dal RedBull Bragantino, il brasiliano è infatti arrivato in pompa magna in azzurro, fra lo stupore e la curiosità del tifo nel vederlo all’opera. Curiosità non ancora soddisfatta, perché i minuti totalizzati in partite ufficiali da Natan ammontano ancora a zero.

Una situazione sorprendente, soprattutto visto lo scarso rendimento della difesa che ha più volte suggerito a Garcia di inserire il brasiliano in campo. Per il tecnico francese però, il momento non è ancora arrivato, fra problemi con la lingua e disturbi al ginocchio da smaltire. Eppure, chi pensa che il proprio momento sia giunto pare essere proprio lo stesso Natan, intervenuto con un post criptico sui social. Una storia Instagram per l’esattezza, in cui un’eloquente frase fa da protagonista. Leggendo poi la traduzione, è lecito chiedersi se tale uscita social rappresenti una sorta di appello proprio nei confronti di Rudi Garcia:

“Ogni cosa ha il suo tempo, sii paziente, Dio sa cosa è meglio per te. Sostieni il processo e vivrai lo scopo! Resisti e non abbandonare la tua fede. Ne varrà la pena, credetemi!”

Noi ti crediamo Natan o, quantomeno, ci speriamo.