“Mi sono rotto il crociato”: l’annuncio del giovane azzurro gela tutti

Arriva la terribile notizia in casa Napoli, dove la diagnosi per l’infortunio del calciatore non poteva essere più cruenta.

Saranno 20 giorni di fuoco quelli che attenderanno Napoli fra fine settembre ed inizio ottobre. I partenopei sono infatti attesi da 6 match in meno di un mese, 7 se contiamo anche il tanto amaro pareggio contro il Genoa. Braga, Bologna, Udinese, Lecce, Real Madrid e Fiorentina le avversarie degli azzurri, pronte a creare un vero e proprio calendario d’inferno che solo la reale potenza degli azzurri potrà sconfiggere.

Già, la reale, quella vista sui campi di tutta Italia nel corso dell’annata Scudetto e non quanto visto nelle prime quattro uscite di questa stagione. Grinta, spirito di sacrificio e voglia di rivalsa quello che ora serve al Napoli per riprendersi dalle due inaspettate debacle, e per tornare in carreggiata per i primi posti in classifica. Braga servirà per riprendere consapevolezza, Bologna per tentare di riconquistare la vittoria dopo un pareggio ed una sconfitta.

Nel frattempo però, nel clima già complicato vissuto in quel di Napoli, un ulteriore brutta notizia potrebbe aver sconvolto l’ambiente del club. Il referto in merito all’infortunio del giovane talento ha infatti rivelato una delle news più brutte e gravi in assoluto per un calciatore.

Infortunio Vergara, crociato rotto per il giovane

Aveva sin da subito destato sospetti il giovane calciatore di proprietà del Napoli in prestito alla Reggiana, in seguito allo scontro rivelatosi fatale. Dopo pochi minuti dall’inizio della sfida fra granata e Cremonese infatti, Vergara era stato arpionato in maniera scomposta alla gamba da Ghiglione, in quello che inizialmente sembrava essere un contatto sulla caviglia. Le urla di disperazione del classe 2003, rimasto a lungo per terra in preda al dolore e dalle fitte, avevano infatti suggerito ad uno scenario del genere.

Uscito dal campo in lacrime, seppur accompagnato dallo staff medico sulle sue gambe, Vergara ha dunque sostenuto tutti gli esami del caso, riportando la rottura del crociato anteriore da lui stessa annunciata tramite un post su Instagram. “Per un po’ non potrò allenarmi, ma nel mese degli innamorati tornerò sul campo a farvi innamorare di qualche mia giocata“, il commento del giovane ragazzo di proprietà del Napoli, che ha dunque svelato la sua forte volontà di tornare a giocare nel mese di febbraio.

Commoventi e da brividi anche tutti i messaggi di pronta guarigione apparsi sotto al post sopracitato. Fra essi, anche due messaggi in particolare, ovvero quelli di Cioffi ed Ambrosino. I due giovani talenti del Napoli hanno infatti dimostrato tutto il proprio supporto nei confronti di Vergara incitandolo ed incoraggiandolo in una così grave situazione.