Il #GarciaOut impazza sui social: “Il tecnico reagisce così alle critiche”

Un vero e proprio movimento social quello che ha ultimamente investito Napoli e Rudi Garcia. La reazione del tecnico lascia stupiti.

Non un buon inizio quello del Napoli di Rudi Garcia, capace di totalizzare solo 7 punti in 4 partite nonostante la coccarda Scudettata portata con orgoglio sul petto. A conti fatti, gli azzurri hanno totalizzato solo un punto in meno rispetto alla partenza della scorsa stagione, in cui però le prestazioni erano molto più esaltanti e soprattutto in cui la concorrenza era nella stessa situazione. Il poco gioco e la presenza in campionato di un’Inter schiacciasassi ed ancora a punteggio pieno ha quindi spinto i tifosi del Napoli a rendere virale l’hashtag sui social.

I tifosi vogliono Garcia out, la reazione del tecnico

Troppo presto per giudicare l’operato di Garcia? Forse, eppure in quel di Napoli la situazione ribolle di rabbia. I tifosi azzurri non hanno infatti digerito il così cambio drastico di rotta da una formazione schiacciasassi ad una che fatica ad imporsi sul Genoa, facendo dunque spopolare l’#GarciaOut su social quali Twitter ed Instagram.

Un vero e proprio movimento ricco di adepti, secondo quanto riportato da Il Mattino, che ricorda di gran lunga ciò che successe con Ancelotti prima e Spalletti poi. Con la speranza che la vicenda culmini seguendo le orme del percorso di quest’ultimo, il quotidiano sopracitato ci informa quindi che Garcia è al corrente di tale situazione, mantenendo però la solita serenità nonché fiducia in se stesso.