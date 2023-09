Esonero Garcia? Il quotidiano si sbilancia: “Posizione non solida per due motivi”

Ancora voci in circolo sull’ambiente Napoli e sulla situazione Rudi Garcia. Il futuro del tecnico potrebbe essere tutt’altro che scontato.

Non proprio la migliore delle aree quella che tira ormai da giorni ai piedi del Vesuvio. Una situazione alquanto strana, ben lontana d quanto assaporato nel capoluogo campano appena 4 mesi fa e che proprio per questo tanta sofferenza ha portato nei cuori azzurri. Non è infatti un segreto che il Napoli di Rudi Garcia faccia tanta tanta fatica ogni qual volta scende in campo, indipendentemente dal risultato finale.

Qualche difetto lo si era infatti già intravisto nelle prime due vittorie con Frosinone e Sassuolo, venendo poi alla ribalta nelle ultime due debacle partenopee. Troppo presto per dire che la prestazione di Genova abbia funto da goccia che fa traboccare il vaso, ma che abbia riempito il recipiente fino all’orlo è alquanto fattuale. Il morale della squadra è a terra, il pubblico ha iniziato qualche piccola rivolta interna ed il calendario non aiuta di certo gli azzurri, chiamati ad un tour de force in cui ogni punto lasciato per strada potrebbe rivelarsi fatale al termine del campionato.

A due giorni dalla sfida di debutto europea con il Braga, quindi, quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non rassicura inoltre l’ambiente Napoli. Tutt’altro ne evince il principale motivo dietro a degli azzurri così lontani dall’organico che poco fa è stato in grado di riportare lo Scudetto in città.

Esonero per Garcia, cosa c’è di vero

Soprattutto sui social, si è parlato a lungo negli ultimi due giorni di un possibile esonero per Garcia. A molti tifosi sono infatti bastate le prime quattro partite per apporre il proprio giudizio sul capo del francese, invocandone quindi l’allontanamento dalla panchina del Napoli. Uno scenario alquanto impossibile, eppure i retroscena rivelati dal quotidiano rosa avvicinano e non poco l’idea esonero alla realtà.

Secondo la Gazzetta infatti, fra il tecnico e la squadra il feeling è scarsissimo, con incomprensioni varie in allenamento quindi sfociate nelle brutte prestazioni maturate sugli azzurri. Una situazione che deve essere assolutamente ribaltata in Champions con il Braga, dove un possibile risultato negativo potrebbe per davvero porre sulla graticola Garcia. Per De Laurentiis infatti, la competizione UEFA va trattata con i guanti a causa degli introiti scaturiti da una singola vittoria nel torneo, e perdere su un campo abbordabile come quello portoghese potrebbe accendere più di qualche lampadina nella testa del patron azzurro.

Nel frattempo, i tifosi del Napoli aspettano, speranzosi di veder invertito il recente trend negativo con una prestazione convincente in Champions League.