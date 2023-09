Delusione Napoli a Marassi, svelata la reazione di De Laurentiis: cosa è successo

Il retroscena avvenuto post Genoa-Napoli preoccupami tifosi. C’entrano il presidente De Laurentiis e Rudi Garcia.

Genoa-Napoli passerà senz’altro alla storia come una delle prestazioni più scarne degli azzurri negli ultimi anni. I partenopei, prima del rush finale in cui sono arrivate le due reti del pareggio, sono infatti apparsi vuoti ed irriconoscibili, lasciando non poche perplessità ai supporter presenti allo stadio o davanti al televisore di casa. Tali perplessità sono però divenute ben presto preoccupazioni una volta venuti a conoscenza di quanto riportato quest’oggi da La Repubblica.

De Laurentiis furioso, c’entra Garcia

Un interessante editoriale a cura di Antonio Corbo è apparso stamane sulle pagine de La Repubblica, tentando di analizzare ciò che si cela dietro ad un Napoli in così ampia fase calante. Ebbene, quanto uscito dalla penna del giornalista ha contribuito ad aumentare tutti i dubbi e tutte le paure vissute nelle ultime due settimane ai pedi del Vesuvio.

Secondo Corbo infatti, in questo marasma generale, anche De Laurentiis avrebbe perso il piglio della squadra, apparendo furioso negli spogliatoi dopo il fischio finale di Genoa-Napoli. In particolare, il patron si sarebbe sentito tradito da Garcia e dalla squadra, cui ultimamente è solito dare consigli ed impartire ordini a causa della delicata situazione. “Teme forse che non lo ascoltino“, la sentenza del giornalista.

Scene e racconti che non fanno di certo bene ad una piazza come Napoli, appena qualche mese fa colma di gioia causa trionfo Scudettato e ad oggi invece contrapposta ai fantasmi del passato.