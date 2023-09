Biglietti Bologna-Napoli, in vendita i biglietti per gli ospiti: c’è una limitazione

Arriva la scelta in merito a Bologna-Napoli nonché ai biglietti in vendita per il settore ospiti del Dall’Ara.

Il fitto calendario delle prossime settimane porrà davanti al Napoli di Rudi Garcia ben 7 sfide in 22 giorni. Ecco perché, appena pochi giorni dopo il pareggio con il Genoa di Marassi, arrivano sin da subito anche le trasferte di Braga e di Bologna. Gioia dunque per i botteghini, con tanti tagliandi per diversi match messi in vendita a distanza di pochi giorni gli uni tra gli altri. In particolare, da poco è arrivata la comunicazione ufficiale in merito alla trasferta del Dall’Ara.

Bologna-Napoli, biglietti in vendita senza Fidelity Card

Non vi saranno tifosi azzurri residenti in Campania a popolare il settore ospiti del Dall’Ara domenica 24 settembre. Questo a causa della decisione presa dal ministro Piantedosi, che ha deciso di privare della trasferta sia i supporter del Napoli che della Roma (impegnati lo stesso giorno a Torino) per scongiurare il pericolo di nuove guerriglie urbane fra Ultras.

Nel frattempo però, per tutti i napoletani fuori sede è giunta la notizia ufficiale da parte del Bologna. Il club ha infatti aperto la vendita dei tagliandi per l’incontro, con il prezzo dei biglietti in curva ospiti pari a 35€ più prezzo di commissione. Inoltre, per acquistare il ticket non sarà necessario essere muniti di SSC Napoli Fidelity Card. L’unico requisito, appunto, sarà non essere residente in Campania.