Segna per la prima volta, che gioia per il calciatore di proprietà del Napoli

Prima gioia per il talento di proprietà del Napoli. Per il calciatore “azzurro” è infatti la prima marcatura personale.

In casa Napoli si continua a rimuginare sul passato e sul pareggio maturato contro il Genoa, che ha visto la squadra di Rudi Garcia apparire scarna e senza idee sul terreno del Marassi. Non tutti gli azzurri disperano però quest’oggi, visto che il calciatore di proprietà partenopea è stato protagonista della sua prima gioia personale in Serie A.

Frosinone-Sassuolo, primo gol in Serie A per Cheddira

Sono bastati appena 135 minuti a Walid Cheddira per sbloccarsi in Serie A. Dopo il debutto senza rete contro l’Udinese infatti, la punta marocchina è riuscita a timbrare il cartellino al termine del primo tempo di Frosinone-Sassuolo. A recupero inoltrato infatti, Cheddira ha trasformato il calcio di rigore affidato ai gialloblù, permettendo proprio ai ciociari di andare a riposo sul risultato di 1-2.

La prima gioia personale della punta marocchina è stata quindi accompagnata da un’ottima prestazione complessiva e, soprattutto, da un toccante momento durante i festeggiamenti. L’ex Bari ha infatti esultato inchinandosi e baciando il terreno da gioco, porgendo il proprio tributo nei confronti delle vittime del recente terremoto in Marocco.

Buone notizie arrivano dunque sponda Napoli dato che, oltre che della rete sopracitata, Cheddira si è reso protagonista anche di un assist al termine del match. Suo infatti il passaggio vincente per il gol del definitivo 4-2 siglato da Lirola.