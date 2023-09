Napoli Primavera, mister Tedesco: “Ripartiamo con entusiasmo”, cosa risponde sull’obiettivo promozione

Inizia al meglio l’avventura di mister Andrea Tedesco sulla panchina del Napoli Primavera, 2-0 al Palermo, grande soddisfazione nel post partita.

Inizio promettente della Primavera del Napoli con il nuovo mister Andrea Tedesco. Dopo la retrocessione in Primavera 2, l’imperativo ora per gli azzurrini é quello di risalire di categoria, per tornare tra le migliori squadre Primavera del nostro campionato.

Il cammino è iniziato col piede giusto, visto il 2-0 rifilato al Palermo, con le reti di De Chiara e Rossi. Un bel successo che regala entusiasmo al gruppo.

Napoli Palermo Primavera, le parole di mister Andrea Tedesco

Lo stesso mister Tedesco a fine partita – intercettato dai microfoni di SpazioNapoli – non nasconde la soddisfazione:

Prima di parlare della partita mi premeva ringraziare la società, che già lo scorso anno mi ha dato questa opportunità e quest’anno ancora, in collaborazione con il direttore Grava, mi ha dato questo palcoscenico e ne sono riconoscente. Detto ciò lavoriamo su dare dei principi e dare un’idea di gioco e che ogni calciatore si senta valorizzato. Molti calciatori erano già insieme l’anno scorso e con lo stesso staff, ai quali sono stati aggiunti alcuni elementi della Primavera dello scorso anno e qualche ragazzo dall’Under 17. Sicuramente partiamo da una base di lavoro che é molto importante, che é durata una stagione, che ci hanno fatto confrontare con delle realtà improntate di tutta Italia.

Il mister ha poi richiamato alla calma, quando gli è stato chiesto dell’obiettivo promozione:

È solo la prima partita, ci saranno dei test molto più difficili, noi vogliamo migliorare gara dopo gara in base anche agli avversari che avremo difronte. Inoltre questa prima di campionato porta con sé l’entusiasmo che ci ha contraddistinto da tutta la preparazione, sperando ci accompagni per tutta l’annata fino alla fine. I ragazzi lavorano e fanno sacrifici, insieme alle loro famiglie e allo staff tecnico. Quindi vogliamo mantenere alto l’entusiasmo, che può arrivare dalla continuità dei risultati. De Chiara sostituito all’intervallo solo perché era già ammonito. In panchina ci sono le forze per far ruotare i calciatori. I ragazzi devono sapere di essere tutti importanti, anche entrando e diventando comunque fondamentali. Deve essere un riciclo importante sapere di farsi trovare pronti e trovare le motivazioni necessarie.

Ha concluso l’intervista parlando degli obiettivi, in particolare della promozione, e soprattutto del prossimo impegno in Youth League contro il Braga:

Non vogliamo parlare dell’anno scorso, questo per noi é un nuovo inizio. È chiaro che dobbiamo fare il meglio possibile. Non vogliamo battezzare un obiettivo perché potrebbe essere deleterio per il nostro percorso, noi punteremo a giocarne una partita alla volta al massimo del nostro rendimento e alla fine si tirerà i conti. Cercheremo di dare soddisfazione a questa società alla quale siamo tutti legati, oltre fatto di dover tener conto del momento storico della prima squadra, ai massimi livelli europei e della Serie A. Youth League? La partita internazionale di mercoledì é molto improntate per i ragazzi e lo staff. Le squadre che affronteremo sono di altissimo livello per la crescita dei ragazzi e i settori giovanili, noi dobbiamo fare la nostra partita e viverci questa esperienza importantissima. Gioco forza cambieremo qualcosa, anche per motivi di regolamento. Partita dopo partita poi vedremo cosa siamo stati in grado di fare.

Il Napoli Primavera, come detto, tornerà in campo mercoledì in Youth League contro il Braga e poi ancora sabato pomeriggio, in casa contro il Cosenza, per la seconda giornata di campionato.