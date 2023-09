Faccia a faccia in autogrill, quello che fa un tifoso del Napoli è da brividi

L’accaduto fa scalpore sui social, dove molti tifosi ed appassionati sono venuti a conoscenza di quanto successo poco dopo Genoa-Napoli.

Genoa-Napoli è stata una sfida dalle mille sfaccettature, ricca di colpi di scena e colma di strascichi di cui sentiremo ancora a lungo parlare soprattutto all’ombra del Vesuvio. Non convince, infatti, l’organico messo in campo da Rudi Garcia, vincente seppur con qualche difetto nelle prime due giornate prima degli altrettanti capitomboli collezionati contro Lazio e Genoa. In particolare, con i rossoblù è un pareggio che sa di sconfitta, vista la poca essenza di un Napoli scarno e vuoto capace di trovare le reti del 2-1 e del 2-2 solo grazie alla forza della disperazione ed alla forza dei singoli.

La squadra però non gira, l’aura da top player fatica a venir nuovamente fuori da alcuni azzurri ed i tifosi, divenuti ormai esigenti dopo il trionfo Scudetto della scorsa annata, sono difficili da accontentare. A dimostrarlo, i movimenti d’insurrezione già nati sui social contro Rudi Garcia, cui ora spetta il compito di trovare l’uscita da questo intricato labirinto, fatto da altre 34 giornate di campionato più annessi impegni in Champions, Coppa Italia e Supercoppa.

Cosa resta di Genoa-Napoli al calcio italiano va però oltre un gol di Retegui, un errore in marcatura di Juan Jesus, uno splendido colpo al volo di Politano o di un “fuori le…” da parte dei tifosi azzurri. Ciò che resta è l’essenza del tifo genuino, quello da troppo tempo riposto su una mensola dell’armadio, riportata in vita per un istante da un supporter partenopeo.

Genoa-Napoli, il gesto del tifoso azzurro fa il giro del web

A renderci partecipi di quanto successo in un Autogrill vicino Genova è Orazio Accomando, giornalista per conto della piattaforma DAZN. Nessuna guerriglia urbana fra tifosi ne, per fortuna, colpi di pistola sparati verso auto di innocenti, ma una semplice dimostrazione di rispetto fra tifo e, soprattutto, fra esseri umani.

Accomando ci racconta infatti, attraverso un post su Twitter, di una scena fantastica: un tifoso del Napoli, accortosi della presenza in Autogrill di alcuni tifosi del Genoa, avrebbe deciso di pagare loro il caffè, prima di abbandonare il luogo e di tornare verso casa. Ritorno verso casa slittato di qualche minuto proprio a causa dei ragazzi di fede gialloblù, che avrebbero ringraziato l’azzurro una volta resisi conto dell’accaduto con tanto di foto ricordo scattata all’esterno dell’Autogrill.

Una scena ormai poco consona al calcio italiano delle ultime annate ma che, figlia dello storico gemellaggio pluriennale fra Genoa e Napoli, ci ha ricordato di come la forza della passione possa unire tifosi in instanti indimenticabili prescindendo dalla propria fede.