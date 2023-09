Esce in lacrime portato a braccia, si teme un brutto infortunio per il talento del Napoli

Guai in casa Napoli, dove sono da poco arrivate news poco confortanti. Si teme infatti un brutto infortunio per il talento azzurro.

Un risveglio tutt’altro che sereno e rassicurante ha caratterizzato le prime ore della domenica all’ombra del Vesuvio, con i tifosi del Napoli ancora ampiamente scottati dal pareggio maturato al Marassi. Degli azzurri quasi del tutto irriconoscibili hanno infatti solcato il terreno da gioco di Genova per circa 60 minuti, subendo 2 gol per visibili colpe difensive prima di trovare il pareggio con Raspadori prima e Politano poi.

La forza d’orgoglio e dei singoli non è però bastata agli uomini di Rudi Garcia, che contro i rossoblù di mister Alberto Gilardino sono stati senz’altro protagonisti di una delle peggiori prestazioni degli ultimi anni. In attesa delle sfide di Braga e Bologna dunque, i supporter napoletani dovranno condividere con il dubbio che la magia sia svanita attorno agli azzurri, Campioni d’Italia in carica eppure spenti e poco concreti.

Le brutte notizie in casa Napoli non arrivano però solo dal proprio campo, ma anche dal terreno da gioco di un club di Serie B. Questo, a causa di un brutto infortunio che potrebbe aver colpito uno dei principali talenti azzurri, uscito in lacrime dal rettangolo verde poc’anzi.

Reggiana-Cremonese, si teme per le condizioni di Vergara

Soltanto 15 minuti scarsi la durata della sfida di Antonio Vergara contro la Cremonese. Il talento scuola Napoli si è infatti visto arpionare, in maniera scomposta, la caviglia dal terzino grigiorosso Ghiglione, con tale interventi giudicato poi punibile con un calcio di rigore dopo un check al VAR. Sin da subito però, a preoccupare i tifosi emiliani (ed anche un po’ quelli napoletani) la reazione a tale fallo da parte del trequartista, rimasto per terra in preda al dolore.

Dopo qualche minuto con il fiato sospeso, fra urla ed espressioni inequivocabili, Vergara è riuscito ad alzarsi sorretto da alcuni membri dello staff tecnico targato Reggiana, lasciando però il campo appoggiato ai medici e con gli occhi colmi di lacrime. Da capire nelle prossime ore l’entità di tale guaio fisico, ma quanto dimostrato dal giovane di proprietà del Napoli le possibilità di lungo stop sono ora ben ampie.

Continua dunque la sfortunata avventura granata per Vergara, giunto a Reggio Emilia per macinare quanti più minuti possibili ad alto livello. Dopo il debutto amaro, quando il talento azzurro fu sostituito al 45° a causa dell’espulsione di un compagno di squadra in difesa, arriva ora un altro stop forzato per il trequartista.