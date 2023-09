Raspadori svela il suo ruolo: “Preferisco giocare lì”

Raspadori ha dato vita alla rimonta del Napoli contro il Genoa. Il numero 81 ha commentato il pareggio contro il Genoa.

Il Napoli esce dallo Stadio Luigi Ferraris con un solo punto conquistato. Gli azzurri sono stati abili nel rimontare il match, ma resta una prestazione completamente incolore, così come successo contro la Lazio.

Il Napoli è riuscito a rimontare il match dopo che Giacomo Raspadori ha trovato uno splendido gol di mancino che ha minato le sicurezze del Genoa.

Al termine del match, Raspadori ha parlato ai microfoni di Dazn:

“Sicuramente avevo bisogno di queste sensazione e c’era bisogno di una scossa. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica e ci siamo complicati la partita da soli. Non possiamo essere contenti e dobbiamo portarci dietro la rabbia del primo tempo”.

Qual è il tuo ruolo e come ti spieghi questi blackout?

Per quanto riguarda i blackout, credo che oggi siamo entrati in campo sapendo cosa ci aspettava, ma non abbiamo avuto la lucidità di entrare tra le loro linee. Abbiamo sbagliato le marcature preventive e dobbiamo lavorare su questo. Quando si vince si lavora meglio, ma dobbiamo farlo anche quando non arrivano i tre punti. Per quanto riguarda il ruolo io mi sento prima punta, ma per caratteristiche posso ricoprire più ruoli. Prediligo la zona centrale del campo.

Come vivi sapendo che davanti a te ci sono Kvara e Osimhen?

Per me è stimolante, so che la competizione è tanta e che il livello è alto. Questo è un aspetto positivo per me come per tutti i miei compagni