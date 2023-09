Politano rammaricato: “Non riusciamo a concretizzare”

Pochi minuti dopo il triplice fischio, ai microfoni di Dazn è intervenuto Politano che ha commentato il match contro il Genoa.

Il Napoli ha pareggiato in extremis grazie alle reti di Raspadori e Politano. Gli azzurri sono andati sotto 2-0 contro il Genoa, ma con una reazione d’orgoglio sono riusciti a pareggiare i conti.

A termine dei 90′, ai microfoni di Sky è intervenuto l’autore del gol del pareggio, Matteo Politano. L’esterno azzurro ha commentato il pareggio amaro degli azzurri e ha lanciato una speranza per il futuro.

Di seguito quanto evidenziato:

“Un gol importante, ma non è quello che basta, perché oggi dovevamo vincere ma purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo creato tante occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzare ancora una volta. C’è da lavorare, purtroppo abbiamo avuto pochissimi giorni per preparare la partita. Ora dobbiamo allenarci bene e pensare alle prossime partite perché non possiamo commettere errori. Arriva questa partita di Champions, da domani ci penseremo”.