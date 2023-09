Genoa-Napoli, protesta sul gol di Bani: tifosi infuriati

Il primo tempo tra Genoa e Napoli ha lasciato perplessi diversi tifosi azzurri. Sono tantissime le critiche arrivate al tecnico partenopeo Rudi Garcìa.

In questi minuti il Napoli sta affrontando il Genoa allo stadio Luigi Ferraris. La partita è molto complicata dato che i rossoblù hanno messo in difficoltà anche la Lazio alla seconda giornata di campionato. Gli azzurri dovevano dimenticare la brutta prestazione offerta contro la Lazio che è costata la prima sconfitta dell’era Garcìa.

Al tramonto del primo tempo, però, è arrivata una doccia gelata per il Napoli e i tifosi partenopei. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mattia Bani ha sbloccato il match. Gli azzurri all’intervallo, dunque sono sotto nel punteggio. Il gol del Genoa, però, è viziato da un fallo di Koni De Winter su Frank Anguissa che è stato messo a terra in area e non ha avuto l’opportunità di arrivare sul pallone che è finito preciso sui piedi del numero 13 del Genoa.

Una decisione arbitrale che non è affatto piaciuta alla panchina del Napoli che ha vistosamente protestato nei confronti della terna arbitrale. Micheal Fabbri, nonostante il consulte della sala Var di Lissone, ha comunque confermato il gol.

Pessimo primo tempo del Napoli: critiche a Garcìa

Oltre al risultato, ciò che preoccupa maggiormente i tifosi del Napoli è la prestazione offerta dai calciatori azzurri.

Come contro la Lazio, il Napoli è apparso privo di idee offensive, e molto distante tra i reparti. La squadra è molto lunga in campo e non è riuscita a respingere le offensive della squadra di Alberto Gilardino. Per lunghi tratti, infatti, il Genoa ha schiacciato gli azzurri nella propria metà campo. Il Napoli non ha trovati sbocchi per costruire il gioco che ha contraddistinto gli azzurri nella passata stagione.

Victor Osimhen, centravanti azzurro, ha provato a più riprese a costruire pericoli per la retroguardia del Genoa, ma il nigeriano è apparso molto solo.

I tifosi del Napoli, in questo momento, sono una furia. Su Twitter sono impazzate le critiche nei confronti di Rudi Garcìa, reo di “Aver distrutto una macchina perfetta“. Quanto visto nel primo tempo, infatti, è ben lontano dal Napoli che ha incantato nella passata stagione.

Alcuni chiedono, addirittura, a Garcìa di rassegnare le dimissioni perchè “inadatto al ruolo che De Laurentiis gli ha chiesto di ricoprire“.

La partita non è finita e il Napoli ha tutto un secondo tempo da affrontare per provare a ribaltare il risultato. Comunque vada a finire, però, questo pessimo primo tempo andrà analizzato e migliorato al più prestito.