Genoa-Napoli, dove guardare la partita in streaming e in tv

Tutte le info in merito alla messa in onda di Genoa-Napoli, anticipo delle 20.45 valido per il 4° turno della Serie A 23/24.

La pausa Nazionali è ormai sempre più lontana dalle menti dei vari calciatori del nostro campionato e non solo, con le principali Leghe pronte a tornare sui campi e sugli schermi di tutti gli appassionati. Lo sanno bene i tifosi del Napoli, che non vedono l’ora di poter tornare ad ammirare i propri beniamini anche per dimenticare la brutta batosta casalinga patita contro la Lazio. Sono dunque tante le risposte attese all’ombra del Vesuvio, dove numerosi quesiti hanno accompagnato l’intera città in queste due settimane di stop.

Dall’impiego di Natan al minutaggio di Elmas, dalla condizione di Kvaratskhelia fino ad arrivare all’infortunio di Politano, che con ogni probabilità lascerà spazio all’esordio dal primo minuto per Jesper Lindstrom. Tutti dubbi che verranno risolti in seguito al fischio d’inizio dell’incontro con il Genoa, che Rudi Garcia & soci dovranno essere bravi a non sottovalutare.

La voglia di rivalsa accomuna infatti entrambe le squadre, con i liguri vogliosi di dar continuità alla sorprendente vittoria sulla Lazio piuttosto che ai capitomboli contro Fiorentina e Torino. Occhio quindi ad un Retegui scalpitante e ad un duo composto da Malinovskyi e Gudmundsson ancora in cerca della prima gioia personale in maglia Genoa. Le premesse narrano dunque di un match scoppiettante, per la quale giungono tutte le info sulla messa in onda.

Genoa-Napoli in tv, dove assistere al match

Non rappresenta una sfida comune nell’immaginario collettivo dei tifosi l’incontro fra Genoa e Napoli. I cenni storici inerenti al match sono infatti da pelle d’oca, con l’iconico precedente del 2007 ancora impresso sulle mura delle due città. Il tutto, coronato dallo storico gemellaggio tra le due tifoserie, da qualche anno venuto meno ma caposaldo assoluto dell’unione fra curve in Italia. Un Marassi sold-out si prepara dunque ad ospitare un delicato Genoa-Napoli, in programma alle ore 20.45 di sabato 16 settembre e ricco di sorprese anche per i tifosi che vi assisteranno da casa.

Per la prima volta in stagione infatti, il match degli azzurri verrà trasmesso anche su Sky. Per l’emittente, la partita sarà quindi visibile su SkySport Uno, SkySport Calcio, SkySport 4K e su SkySport canale 251. Ovviamente, la sfida potrà essere seguita anche sulla piattaforma DAZN, con Dario Mastroianni alla voce ed Alessandro Budel al commento tecnico.

Il match del Marassi non manca inoltre di ulteriori opzioni di visione. Genoa-Napoli sarà infatti disponibile, per tutti gli abbonati alle piattaforme, anche in streaming sulle app di DAZN, SkyGo e Now Tv.