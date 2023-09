Episodio dubbio in area del Genoa: perché non è rigore

Genoa-Napoli è stato un match con diversi episodi dubbi. Uno di questi è avvenuto in area del Genoa con un potenziale rigore per il Napoli.

Un’altra prestazione incolore da parte del Napoli. Gli azzurri, solo grazie ad un moto d’orgoglio, sono riusciti a strappare un pareggio che vale oro per come si era messa la partita. Gli azzurri sono andati sotto 2-0, meritatamente, per quanto fatto vedere nei primi 70′ di gioco. Negli ultimi 20′ il Napoli ha recuperato grazie alle reti di Raspadori e Politano.

Sul risultato di 1-2 il Napoli ha avuto l’opportunità di pareggiare su calcio di rigore, che però non è stato concesso. Dopo una sgaloppata sulla fascia mancina di Kvara, il georgiano ha servito Olivera che ha subito messo il pallone in area. Mattia Bani ha toccato il pallone con il braccio. Michael Fabbri, però, non ha fischiato calcio di rigore.

Rigore negato al Napoli: spiegato il motivo

Una decisione, quella di Fabbri che ha suscitato grandi polemiche dalla panchina azzurra. Nel corso del match è arrivato un check del Var di Lissone, ma la decisione non è cambiata.

Nel corso del match, Luca Marelli, ex arbitro, ha spiegato ai microfoni di Dazn il motivo di tale decisione. Secondo l’esperto, la scelta arbitrale è dipesa dal fatto che nonostante il braccio aumenti il volume del corpo, il pallone ha prima toccato il petto del giocatore rossoblù.

Secondo Marelli, dunque, è stato questo il motivo che ha spinto il Var a non richiamare al monitor l’arbitro Fabbri.