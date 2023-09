Zielinski, scenario inedito per il futuro: c’entra il rinnovo

Le ultime notizie in merito al tanto vociferato rinnovo di Zielinski, con una nuova possibilità che si apre d’innanzi al polacco.

Sono giorni caldi in quel di Napoli, sia dal punto di vista del campo da gioco che dei freddi uffici della società. Manca infatti sempre meno ad un tour de force da brividi per gli azzurri, attesi da 3 partite in 7 giorni contro Genoa, Braga e Bologna lontani dalla cornice casalinga del Maradona. I prossimi giorni saranno però protagonisti anche di una vera propria full-immersion rinnovi per i partenopei, ancora alla ricerca del totale accordo con due dei principali top-palyer della squadra come Osimhen e Zielinski. Proprio sul polacco, giungono novità rivelate dalla Gazzetta dello Sport, con annesso nuovo scenario da considerare nel futuro dell’ex Empoli.

Rinnovo Zielinski, il punto sulla situazione

Stando a quanto riportato dal quotidiano rosa, le due parti sarebbero costantemente in trattativa per giungere all’accordo, con qualche novità emersa anche in merito all’offerta di De Laurentiis. Per Zielinski, l’idea del patron azzurro sarebbe quella di proporre un nuovo contratto quadriennale (come quello firmato nel 2020) con stipendio leggermente inferiore, pari a 2.5 milioni.

Un’opzione che non spiace affatto a Zielinski, che rimarrebbe al centro del progetto azzurro nonostante la diminuzione del salario. La stessa Gazzetta riporta però di uno scenario fino ad ora non trattato. Qualora nessun rinnovo venisse firmato entro il 1° febbraio 2024 infatti, il polacco sarebbe libero di accordarsi a parametro zero con qualsiasi club. Uno scenario mai preso in considerazione dall’ex Empoli, che adesso comincia però a ragionare su tale soluzione.