Verso Genoa-Napoli, idea a sorpresa di Garcia: la scelta fa discutere

Garcia prepara la mossa a sorpresa a partire da Genoa-Napoli, spinto dai prossimi ostici e duri impegni in casa azzurri.

Sta per tornare in campo il Napoli di Rudi Garcia, atteso in quel di Genova dalla formazione rossoblù di Alberto Gilardino. Un vero e proprio classico del nostro campionato, da giocare d’innanzi ad un Marassi sold-out ed indemoniato. Per gli azzurri inoltre, l’incontro ligure sarà il primo di uno scellerato tour de force settimanale, che potrebbe aver spinto il tecnico francese ad una scelta alquanto sorprendente.

Tour de force Napoli, le scelte di Garcia

Genoa, Braga e Bologna, tutte lontane dal Maradona e da affrontare nel giro di 7 giorni. Questo il duro calendario che contraddistingue i prossimi impegni del Napoli, a partire dall’incontro di sabato sera del Marassi. Un incontro che, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe regalare non poche sorprese ai partenopei.

Per il quotidiano infatti, Garcia sarebbe pronto a far ruotare notevolmente la squadra nel corso dei tre impegni citati. Occhio dunque al solito duo Raspadori-Simeone nonché ad Elmas, con Cajuste che potrebbe tornare titolare in una delle tre sfide. In difesa, Ostigard e Natan promettono di scalzare almeno una volta il duo Rrahmani-Juan Jesus, con il tecnico degli azzurri pronto a concedere una chance anche ad un rientrante Gianluca Gaetano. Infine, non sono esclusi minuti per Zanoli a partita in corso, per permettere anche a Giovanni Di Lorenzo di riposare un minimo.