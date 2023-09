Verso Genoa-Napoli, diramati i convocati: due assenze per Garcìa

Domani il Napoli tornerà in campo per la quarta giornata di Serie A. Gli azzurri sfideranno il Genoa e Garcìa ha diramato la lista dei convocati.

Manca sempre meno al ritorno in campo dei campioni d’Italia. Il Napoli è partito alla volta di Genova per sfidare il “Grifone” di Alberto Gilardino. Una squadra complicata da affrontare che in queste prime tre partite si è già tolta diverse soddisfazioni battendo la Lazio di Maurizio Sarri al debutto.

Rudi Garcìa, tecnico del Napoli, pochi minuti fa ha svelato il gruppo degli azzurri che sono partiti verso Genova. Pochi istanti fa, infatti, è stata diramata la lista dei convocati per il match di domani.

Convocati Genoa-Napoli, due assenze per Garcìa

La lista dei convocati di Rudi Garcìa presenta alcune sorprese. Sono ben due gli assenti nella spedizione azzurra in terra ligure.

Il tecnico del Napoli ha dovuto rinunciare a Pierluigi Gollini e Diego Demme. Entrambi sono alle prese con diversi problemi fisici e non sono partiti per Genova. Demme, infatti, dato il mancato addio è stato riaggregato al gruppo.

Presente, invece, Matteo Politano che ha recuperato dal fastidio al polpaccio subito in Nazionale.