Rinnovo Osimhen, svelato il retroscena: c’entra De Laurentiis

Il rinnovo di Osimhen non è ancora stato ufficializzato, nonostante sembrava che l’accordo fosse stato trovato. Cosa trapela dal Napoli.

Victor Osimhen è senza ombra di dubbio l’uomo più importante per il Napoli. In questo avvio di stagione, con uno Stanislav Lobotka che sembra meno al centro della costruzione di gioco, e con un Khvicha Kvaratskhelia ancora non al meglio dopo l’infortunio subito a Castel di Sangro, il nigeriano si è preso la scena.

Nelle prime tre uscite stagionali del nuovo Napoli, il capocannoniere dello scorso ha già messo a segno tre reti che sono valse le vittorie contro Sassuolo e Frosinone. Dopo la grandissima stagione appena trascorsa, le sirene estere per il bomber azzurro sono impazzate in giro per l’Europa e non solo. Questa estate, infatti, è impazzato il fenomeno del mercato arabo che ha colpito anche il Napoli. Gli azzurri, infatti, hanno visto sfumare l’affare Gabri Veiga proprio perchè il 21enne spagnolo ha deciso di sposare la causa araba con un triennale da 20 milioni a stagione.

Cifre che non sono certamente alla portata del Napoli, che però è stato abile a respingere gli assalti per le sue stelle. Come detto, anche Victor Osimhen è finito nel mirino dei club arabi del fondo Pif. Aurelio De Laurentiis ha rifiutato ogni offerta e ha offerto un nuovo contratto al suo bomber. Gli incontri con l’entourage del giocatore si sono intensificati nel corso del ritiro di Castel Di Sangro e sembrava che l’accordo fosse stato trovato.

Rivelazione su De Laurentiis per il rinnovo di Osimhen

L’annuncio per il rinnovo di Osimhen, però non è ancora arrivato. Tra i vicoli di Napoli la tensione è alle stelle con i tifosi che non vogliono assolutamente perdere l’attaccante che ha trascinato gli azzurri al terzo scudetto della loro storia.

L’attuale contratto scade nel 2025 e in caso di mancato prolungamento, la prossima sessione estiva di calciomercato sarà obbligatoriamente quella dell’addio. Il Napoli, infatti, non può permettersi di perdere a parametro zero un giocatore dal valore superiore ai 150 milioni di euro come Victor Osimhen.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “Il Roma“, pare che però, ci siano novità per il rinnovo del nigeriano. Il Napoli ha offerto 11 milioni di euro a stagione al suo attaccante, ma nonostante il ritardo, pare che gli azzurri non siano preoccupati per il ritardo nella trattativa.

Allo stesso modo, anche Osimhen pare che sia molto sereno circa il rinnovo e entrambe le parti in causa sanno che fino a dicembre c’è tutto il tempo per formalizzare l’accordo.