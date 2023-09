Rinnovo Osimhen, c’è l’annuncio: la novità fa sognare i tifosi del Napoli

Il rinnovo di Osimhen tiene banco in casa Napoli. Nonostante i numerosi incontri non è ancora arrivato l’annuncio, ma c’è una novità.

Domani ricomincia il campionato di Serie A. Gli azzurri sono ormai arrivati in terra ligure per affrontare il Genoa di Alberto Gilardino. La squadra allenata dal campione del Mondo del 2006 ha disputato un buon inizio di campionato considerando che arriva in Serie A da neopromossa. La vittoria allo Stadio Olimpico contro la Lazio ha sicuramente dato morale a tutto l’ambiente genoano e ha fatto capire agli avversari che i rossoblù possono essere una squadra complicata da affrontare.

Il Napoli, però, arriva all’impegno molto motivato. Proprio contro la Lazio è arrivata la prima sconfitta dell’era Garcìa. Gli azzurri nel secondo tempo hanno offerto una pessima prestazione e ora hanno ovviamente voglia di rialzarsi e conquistare tre punti importanti. Domani, inoltre, il Napoli avrà l’opportunità di guadagnare sulle dirette rivali. Il programma della quarta giornata vede la Juventus affrontare la Lazio alle 15:00 di domani, mentre alle 18:00 ci sarà l’attesissimo derby tra Milan e Inter, al momento capoliste solitarie del campionato.

Rudi Garcìa, per abbattere il muro eretto da Gilardino, si affiderà a Victor Osimhen. Il capocannoniere dello scorso campionato ha iniziato alla grande la stagione collezionando tre reti nelle prime tre partite stagionali. Dopo una gara incolore contro la Lazio di Maurizio Sarri, anche il nigeriano avrà voglia di riscattarsi. La pausa per le Nazionali, non è stata molto impegnativa. Osimhen ha disputato solo una partita con la Nigeria, realizzando una tripletta, e poi ha fatto ritorno a Castel Volturno.

Arriva una novità importante sul rinnovo di Osimhen

Victor Osimhen, anno dopo anno è diventato sempre più un giocatore fondamentale per il Napoli. Nella scorsa stagione ha trascinato, in coppia con Kvaratskhelia, gli azzurri allo scudetto. In estate il Napoli ha fatto di tutto per trattenerlo e ora si lavora assiduamente al rinnovo.

L’attuale contratto del centravanti nigeriano scade nel 2025. Nel corso del ritiro a Castel Di Sangro, sono stati molteplici gli incontri tra la dirigenza azzurra e l’entourage del giocatore. Il Napoli, oltre a rispedire al mittente ogni offerta, ha intenzione di garantire ad Osimhen un adeguamento importante per permettere al nigeriano di restare.

L’accordo sembrava essere stato trovato, ma l’annuncio non è ancora arrivato. I tifosi del Napoli, dunque, sono preoccupati ma arriva un annuncio che permette loro di sognare.

Nella giornata di oggi, Nicolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Il noto esperto di mercato ha fornito un ulteriore novità riguardo il futuro del bomber del Napoli.

Stando a quanto affermato da Ceccarini, pare che Osimhen sia destinato a restare a Napoli ancora a lungo. L’accordo per il rinnovo è stato trovato e il ritardo sull’annuncio è dovuto al fatto che i contratti del Napoli sono molto lunghi da scrivere perchè pieni di clausole. Quello che conta, però, è che il nigeriano restarà ancora per diverso tempo al Napoli.