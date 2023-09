Richiesta di De Laurentiis a Garcia: “Vuole che succeda il prima possibile”

Richiesta a sorpresa da parte del patron degli azzurri Aurelio De Laurentiis, arrivata dunque alle orecchie di mister Garcia.

Cominciano a susseguirsi flussi di notizie in merito a Genoa-Napoli, a poco più di 24 ore dall’inizio della sfida. In attesa della consueta conferenza stampa ad opera di Rudi Garcia, che sicuramente chiarirà qualche dubbio nato tra tifosi e stampa, tante sono le voci inerenti a moduli, formazioni e possibili colpi di scena. Ad enfatizzare questi ultimi, una richiesta nei confronti del tecnico francese arrivata direttamente dall’alto, e cioè dalla voce di Aurelio De Laurentiis.

Nuovi acquisti, De Laurentiis li vuole in campo

La sfida di Marassi è stata a lungo dipinta, nel corso delle settimane di sosta, come il possibile banco di prova per Natan e Lindstrom. Le ultime news hanno però contributo a frenare i bollori nei confronti del brasiliano e del danese, che anche col Genoa dovrebbero apparire in panchina. A mescolare le carte però, quanto riportato dall’odierna edizione della Gazzetta dello Sport.

Secondo il quotidiano rosa infatti, De Laurentiis sarebbe intenzionato a puntare molto sui tre nuovi acquisti targati Napoli, tanto da chiedere esplicitamente a Garcia di impiegarli quanto più possibile in campo. Andando cauto con Lindstrom, reduce da pochi allenamenti in gruppo, il patron azzurro vorrebbe spingere molto su Natan e Cajuste. Il brasiliano potrebbe dunque davvero partire titolare come vociferato a fasi alterne nelle ultime due settimane.

Situazione leggermente diversa per Cajuste, cui concorrenza spietata è rappresentata dal pupillo per eccellenza di Garcia: Zambo Anguissa. La disponibilità del camerunense potrebbe dunque relegare nuovamente in panchina lo svedese, che potrebbe trovare però molto più spazio a partita in corso (magari al posto di Lobotka proprio al fianco dell’ex Marsiglia) dopo le richieste di De Laurentiis.