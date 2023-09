Report allenamento, novità su Politano da Castel Volturno

Alla vigilia del match contro il Genoa, sono ancora diversi i dubbi per Garcìa. Dal report di allenamento la notizia che lascia pochi dubbi.

Anche oggi il Napoli si trovato al Konami Training Center di Castel Volturno per preparare al meglio la sfida di domani sera contro il Genoa. I ragazzi di Rudi Garcìa, dopo il brutto stop interno contro la Lazio, devono riprendere la loro marcia verso le zone alte della classifica.

Genoa-Napoli, la notizia fa sorridere Garcìa

Agli ordini del tecnico francese, la squadra ha svolto l’intera seduta di allenamento. Per i tifosi del Napoli arriva, direttamente da Castel Volturno un’ottima notizia in vista del match di domani. Matteo Politano, dopo aver lasciato anzitempo il ritiro della Nazionale per infortunio, oggi ha svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo.

Di seguito il report allenamento pubblicato dal Napoli sul proprio sito ufficiale: