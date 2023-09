Possibili scontri tra tifosi di Napoli e Roma, arriva la decisione ufficiale sulla trasferta

La trasferta di Genova è stata vietata ai tifosi del Napoli, ma dalla Procura Federale, arriva una novità che interessa i tifosi azzurri.

Domani, il campionato del Napoli ripartirà. Gli azzurri affronteranno a Genova il Genoa di Alberto Gilardino con l’obiettivo di portare a casa tre punti importanti dopo la sconfitta contro la Lazio. Un compito complicato, dato il valore dell’avversario. Per gli azzurri sarà un periodo molto difficile a causa degli impegni ravvicinati. Dopo il match di Marassi, infatti, il Napoli sarà impegnato in Champions League contro il Braga e poi di nuovo in campionato contro il Bologna.Pef quel match il Napoli non potrà contare sul supporto dei suoi tifosi, dato che la Procura Federale ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi.

I supporters azzurri, infatti, non potranno assistere alla partita dalle tribune dello stadio Dall’Ara. I ragazzi di Rudi Garcìa, dunque, non potranno far affidamento sui propri tifosi che erano pronti a seguire in massa la squadra.

Trasferta vietata non solo per i tifosi del Napoli

Un provvedimento, quello preso dalla Procura Federale, che come spesso accade suscita diverse polemiche. Non solo ai tifosi del Napoli, però, è stata vietata la trasferta.

Stando a quanto pubblicato dal Torino attraverso il proprio sito ufficiale, pare che per questo turno di Serie A, la trasferta sia stata vietata anche ai tifosi della Roma residenti nel Lazio.

La scelta è arrivata dalla Autorità di Pubblica Sicurezza e l’obiettivo è quello di evitare che tifosi del Napoli e della Roma si incontrino nel viaggio verso le rispettive trasferte.

Ancora presente, nella mente di tutti gli appassionati, quanto accaduto lo scorso anno sull’Autostrada del Sole dove “tifosi” di Napoli e Roma arrivarono allo scontro dando vita a scene di guerriglia urbana e bloccando il traffico.