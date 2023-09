“Pericolo Liverpool per il big del Napoli”, la rivelazione spiazza tutti

Il Liverpool potrebbe effettuare l’affondo per il big azzurro: la rivelazione di mercato spaventa i tifosi del Napoli.

Khvicha Kvaratskhelia ha stupito il mondo. Arrivato a Napoli l’estate scorsa da perfetto sconosciuto, il numero 77 georgiano ha messo in mostra tutte le sue qualità in maglia azzurra. L’esterno del Napoli ha trascinato gli azzurri verso il terzo scudetto della loro storia ed è stato decisivo per le sorti partenopee nella scorsa stagione. A dimostrazione di ciò, nonostante le 26 reti segnate lo scorso anno dal suo compagno di reparto, Victor Osimhen, il premio di MVP della Serie A è andato proprio all’esterno georgiano.

Dopo una stagione sfavillante, su Kvaratskhelia è finito nel mirino dei grandi club europei. In estate ci ha provato il Newcastle, fresco di qualificazione in Champions League che dopo aver acquistato Tonali per 80 milioni era intenzionato di fare ulteriori spese in Italia. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato abile nel rifiutare ogni tipo di offerta.

Liverpool su Kvaratskhelia? Il possibile scenario

Dopo aver rispedito al mittente ogni offerta, in molti si aspettavano che il Napoli, come fatto per Victor Osimhen, iniziasse a lavorare per rinnovare il contratto di Kvaratskhelia. Arrivato in Italia da sconosciuto, infatti, il Napoli ha garantito al suo numero 77 un contratto da 1 milione di euro. Troppo pochi per le qualità fatte vedere da Kvara e soprattutto troppo pochi se paragonati al resto della rosa. Nel Napoli, infatti, sono solo due i giocatori con un ingaggio inferiore al georgiano. Nel corso delle ultime settimane sono state diverse la voci circa una trattativa in corso tra le parti, ma un duro comunicato del Napoli ha spiegato come tra la dirigenza azzurra e l’entourage non ci siano stati contatti.

Luca Marchetti, esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, spiegando al meglio la situazione che vive il Napoli riguardo il rinnovo di Kvaratskhelia.

Secondo l’esperto di mercato di Sky Sport, il Napoli deve necessariamente portare lo stipendio dell’esterno georgiano ad almeno 2,5 milioni di euro. Gli azzurri mostrerebbero così riconoscenza verso un giocatore che nella passata stagione è stato fondamentale per i traguardi raggiunti dal Napoli.

Marchetti, poi, rivela come l’interesse del Liverpool per Kvaratskhelia è sempre più vivo. I Reds, infatti, rischiano di perdere Salah che è sempre più diretto verso l’Arabia Saudita. Ovviamente, precisa Marchetti, in caso di adeguamento a 2,5 milioni di euro all’anno, il Napoli non proteggerebbe Kvaratskhelia dall’assalto dei Reds. In quel caso servirebbe un adeguamento maggiore.