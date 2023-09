Maxi ballottaggio per sostituire Politano: Garcia ha scelto chi andrà in panchina

Scelta a sorpresa da parte di Rudi Garcia, che avrebbe già deciso chi escludere dall’11 iniziale di Genoa-Napoli.

Alla vigilia di Genoa-Napoli, due sono i principali quesiti che ancora vivono fra le mura azzurre. A Marassi andrà infatti chiarita la situazione Natan, ancora in ballottaggio con Juan Jesus per il posto da centrale titolare, ma soprattutto il caso sulla fascia destra. L’infortunio di Politano ha difatti lasciato scoperta quella zona nello scacchiere di Garcia, già all’opera per sostituire l’italiano. A sorpresa però, il nome dell’esterno titolare non sarà quello tanto agognato dai tifosi azzurri.

Genoa-Napoli, non sarà Lindstrom a sostituire Politano

Pesante sorpresa in quel di Napoli, dove le ultime novità in merito all’11 titolare da schierare al Ferraris sono state rivelate da La Repubblica. Secondo il quotidiano infatti, il dubbio fascia destra è ancora vivo nella mente di Garcia, cui intenzione non sarebbe però sostituire Politano con Lindstrom come a lungo vociferato. Anche con il Genoa infatti, il danese dovrebbe partire in panchina per poi subentrare a partita in corso.

Ecco dunque nascere un ballottaggio inaspettato in quella zona di campo. Le prestazioni in Nazionale hanno contribuito a lanciare in orbita le quotazioni di Eljif Elmas, poco considerato dal tecnico dei partenopei nelle prime tre uscite stagionali. Contrapposto al macedone, ovviamente Giacomo Raspadori, più volte evidenziato da Garcia come uno dei membri più talentuosi della rosa targata Napoli. Vista la stima del mister nei confronti dell’ex Sassuolo e le ultime notizie su Lindstrom, è dunque sempre più probabile un impiego dal primo minuto per Raspadori.