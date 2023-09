Lindstrom titolare contro il Genoa? Svelata la scelta di Garcia

Con un Matteo Politano non al meglio, sulla fascia destra è lotta a due per un posto da titolare. Arriva la notizia su Jesper Lidnstrom.

Domani sera il Napoli torna in campo per la quarta giornata di Serie A. Gli azzurri sono pronti per riscattare la brutta sconfitta arrivata tra le mura dello Stadio Maradona contro la Lazio. I ragazzi di Rudi Garcìa, però, affronteranno un Genoa che vuole vendere cara la pelle. I rossoblù, fino a questo momento, hanno ben giocato le prime gare dal ritorno in Serie A, battendo al debutto anche la Lazio di Maurizio Sarri.

Un impegno, quindi, ostico per il Napoli che dovrà fare il massimo per conquistare i tre punti e soprattutto non dovrà farsi distrarre dagli impegni di Champions League contro il Braga. Rudi Garcìa, nel corso della conferenza stampa della vigilia non si è voluto sbilanciare su quelle che saranno le scelte di formazione, ma potrà contare su un Matteo Politano che è rientrato dall’infortunio.

Politano non al meglio, la scelta dal 1′ per sostituirlo

L’esterno del Napoli aveva lasciato in anticipo il ritiro della Nazionale di Luciano Spalletti a causa di un problema al polpaccio accusato nel match contro la Macedonia. Nella giornata di oggi, però, il numero 21 del Napoli ha svolto in gruppo l’intera seduta di allenamento al SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. La condizione fisica, però, non può essere certamente ottimale e con ogni probabilità partirà dalla panchina nel match di domani sera al Luigi Ferraris.

Per sostituire Politano, dunque, Rudi Garcìa dovrà fare un scelta complicata. Al momento chi si contende un posto da titolare sono Giacomo Raspadori e Jesper Lindstrom. Matteo Politano, dunque, verrà convocato per il match di domani sera e sarà utile a gara in corso. In ballottaggio, per Rudi Garcìa, ci sono Raspadori e Lindstrom. Pare che il tecnico francese abbia già scelto chi scenderà in campo dal primo minuto.

Secondo quanto riportato da Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport intervenuto nel corso di Marte Sport Live, pare che l’ex tecnico della Roma abbia le idee chiare su chi andrà a completare il tridente azzurro con Kvaratskhelia e Osimhen.

Secondo Modugno, Garcìa si affiderà all’esperienza in maglia azzurra di Raspadori. Il numero 81 avrà poco spazio da punta centrale con Osimhen e quindi Garcìa punta a sfruttare la sua duttilità per salvaguardare quello che è un patrimonio importante del Napoli. Nulla da fare, dunque, per Lindstrom che pare destinato a partire dalla panchina anche domani sera: il tecnico francese dovrebbe prediligere, ancora una volta, il calciatore italiano in quanto più rodato nei meccanismi del neo allenatore azzurro.