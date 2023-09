“Kvaratskhelia sottotono”: il retroscena sorprende i tifosi

Emergono nuovi retroscena sulla figura di Khvicha Kvaratskhelia ed in particolare sul rendimento del georgiano nelle prime giornate.

Archiviata la pausa nazionali, in casa Napoli si torna a parlare completamente di campionato, magari lanciando più di qualche occhiata alla coccarda Scudettata affissa sulla maglia. Questo, a causa della sconfitta casalinga contro la Lazio, che tanto ha scottato i calciatori ed il pubblico partenopeo in cerca di rivalsa. Come suggerito dallo stesso Garcia dopo la sfida con il Sassuolo, gli azzurri dovranno lottare e non gettare mai la spugna proprio a causa del tricolore presente sul petto, con la speranza che tutto ciò possa essere dimostrato già a partire da Genova.

La sfida di Marassi sarà infatti tutt’altro che semplice e scontata, con dei rossoblu che hanno avuto ben due settimane per lavorare sul proprio essere nel rettangolo di gioco. Colei che era infatti stata dipinta come sorpresa del campionato è ferma a soli 3 punti in 3 giornate, dopo aver fatto i conti con un cocente 1-4 contro la Fiorentina e con una sconfitta al 90′ inoltrato contro il Torino.

Genoa-Napoli sarà dunque senz’altro la sfida del riscatto, per entrambe le squadre ma soprattutto per alcuni profili in particolare. Fra essi, ovviamente Khvicha Kvarastkhelia, cui giungono non pochi retroscena sullo scarso rendimento delle prime giornate.

Kvaratskhelia, i retroscena sulle condizioni del georgiano

Miglior giocatore dello scorso campionato di Serie A, nonché candidato al Pallone d’Oro ed ai FIFA The Best Awards, Kvaratskhelia è senz’altro il top player da cui partire in casa Napoli. Per questo, ha molto sorpreso i tifosi il rendimento del georgiano nelle prime tre partite, fra infortunio pre-Frosinone, assist con il Sassuolo ed ombre contro la Lazio. Proprio in occasione della sfida con i capitolini aveva quindi fatto discutere la scelta da parte di Rudi Garcia. Il tecnico decise infatti privarsi del proprio campione già al 70′, sostituendolo con Raspadori nonostante il vantaggio ospite.

A distanza di due settimane però, è la Gazzetta dello Sport a rivelare i motivi dietro alla condizione sottotono del talento georgiano. Secondo il quotidiano rosa infatti, Kvaratskhelia non avrebbe del tutto smaltito gli acciacchi fisici rimediati in ritiro e prima della sfida con il Frosinone, risentendone anche nei match successivi. Il freno a mano tirato per l’ex Dinamo Batumi si è potuto quindi notare anche in Nazionale, dove la Georgia è stata surclassata dalla Spagna per 7 reti a 1 prima di perdere con la Norvegia.

Toccherà quindi a Garcia ed al suo staff far tornare Kvaratskhelia al vecchio splendore. Le sensazioni sono comunque positive, già a patire dall’imminente sfida con il Genoa. Un Kvara in cerca di vendetta si prepara quindi a tornare in grande stile, sfruttando anche la rabbia maturata in Nazionale.