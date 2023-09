Infortunio in Nazionale: salterà Napoli-Fiorentina

Non arrivano buone notizie per Vincenzo Italiano. Perdita pesante per la Fiorentina: il calciatore salta anche il Napoli.



Il campionato ricomincia da domani. Archiviata la prima sosta per le Nazionali, il Napoli tornerà in campo per ripartire. I ragazzi agli ordini di Rudi Garcìa dovranno cancellare la pessima prestazione offerta nel secondo tempo di Napoli-Lazio e puntare alla vittoria per risalire la classifica. Gli azzurri, inoltre, avranno la chance di guadagnare punti su rivali diretti come Inter e Milan che si affrontano nel derby di Milano, ma anche su Juventus e Lazio che si sfideranno sempre domani.

La sosta per le Nazionali, come spesso accade, porta con sé alcuni strascichi. Anche il Napoli ha dovuto farne le spese con Matteo Politano che è rientrato anzitempo dal ritiro dell’Italia di Luciano Spalletti. L’esterno del Napoli, nel corso del match contro la Macedonia del Nord di Elmas ha subito un infortunio al polpaccio che l’ha messo fuori gioco per la partita contro l’Ucraina. Fortunatamente per il Napoli, però, Politano ha già smaltito l’infortunio. Il numero 21 azzurro, infatti, oggi ha svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo al SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Un’ottima notizia per Rudi Garcìa che lo ha anche convocato per la sfida di domani contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris.

Non solo il Napoli, però, ha dovuto fare i conti con la sfortuna della sosta per le Nazionali. Anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha subito diverse perdite a causa delle impegni delle varie selezioni. Una di queste interessa, in modo diretto, anche il Napoli.

Duro colpo per la Fiorentina, salta il Napoli

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha visto partire diversi giocatori per questa sosta, ma non tutti sono tornati a Firenze nelle condizioni ideali.

Yerry Mina, difensore colombiano ex Barcellona, è uscito in barella nel corso del match di qualificazione ai prossimi mondiali della sua Nazionale. Per il difensore colombiano è previsto un lungo stop.

Al momento si parla di circa un mese di stop, ma i tempi di recupero potrebbero essere anche più lunghi. Per questo motivo, Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di un giocatore fondamentale per la linea difensiva della Fiorentina dopo l’addio in estate di Igor.

Con Yerry Mina che starà fermo, dunque, un mese, Italiano deve pensare ad un piano B per la sua difesa. Il difensore colombiano, a causa dell’infortunio subito in Nazionale salterà anche la sfida al Napoli del prossimo 8 ottobre.