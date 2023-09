Gilardino: “Possiamo fermare il Napoli solo in un modo”, poi annuncia due assenti

La vigilia di Geona-Napoli è giornata di conferenza stampa anche per Alberto Gilardino. Il tecnico rossoblù ha presentato il match contro i partenopei.

Il calcio d’inizio di Genoa-Napoli è fissato per domani sera alle 20:45. I ragazzi di Rudi Garcìa sono chiamati a rialzarsi dopo la brutta sconfitta contro la Lazio prima della sosta per le Nazionali. La pausa ha dato modo al tecnico francese di lavorare su alcune problematiche che hanno messo in grande difficoltà il Napoli contro i biancocelesti.

Il Genoa, però, non è un avversario semplice. I rossoblù, infatti, hanno già battuto la Lazio e non hanno alcuna intenzione di fermarsi.

Genoa-Napoli, le parole di Gilardino in conferenza

Alberto Gilardino, campione del Mondo nel 2006, siede sulla panchina del “Grifone”, e nella conferenza stampa di vigilia al match ha lanciato la sfida al Napoli.

Di seguito quanto evidenziato:

Il Genoa quanto dovrà essere concentrato domani?

“Al 200%. Incontriamo i campioni d’Italia, miglior attacco e miglior difesa della scorsa stagione. Due candidati al Pallone d’Oro come Kvara e Osimhen. Chi gioca nel Napoli ha grandissima qualità e fisicità. Noi dobbiamo fare una partita di mentalità. I ragazzi devono avere coraggio, dovremo saper difendere bene ma quando ci sarà bisogno di proporre dovremo essere affamato”.

Gilardino ha poi spiegato che per fermare il Napoli c’è bisogno di una mentalità costante che porti il Genoa ad essere propositivo sia in contropiede sia quando i rossoblù hanno la possibilità di giocare nella metà campo avversaria.

Il tecnico del Genoa ha fatto anche il punto sugli indisponibili e i rientranti dalle rispettive Nazionali. Malinovski, nonostante i problemi fisici di inizio settimana sarà del match. Gilardino non ha escluso la possibilità di vederlo addirittura partire dal primo minuto. Vasquez, nonostante le due partite in Nazionale partirà titolare e dovrebbe rimanere in campo per l’intero match.

Situazione diversa, invece, per Messias e Vogliacco. L’ex Milan sarà assente, ma si punta a reintegrarlo già dopo il match contro il Napoli. Per Vogliacco, invece, lo stop è più lungo con le sue condizioni che saranno rivalutate tra 10-15 giorni.