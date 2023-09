Genoa-Napoli, c’è l’annuncio del club: accadrà al Marassi

Arriva l’annuncio ufficiale del club per il match di domani tra Genoa e Napoli. Quello che accadrà allo Stadio Luigi Ferraris.

Manca sempre meno alla ripresa del campionato. La Serie A è state ferma per due settimane per lasciar spazio alla sosta per le Nazionali. Rudi Garcìa, dunque, ha avuto un po’ di tempo per lavorare al meglio su alcuni aspetti che hanno messo in difficoltà gli azzurri nel match contro la Lazio. Il tecnico francese, però, non ha potuto contare sull’intera rosa a disposizione. Sono, infatti, ben 15 gli azzurri che hanno lasciato Castel Volturno per prendere parte ai vari impegni con le rispettive selezioni.

Tra chi è rimasto a Napoli, però, c’è Natan. Il difensore brasiliano non ha ancora messo piede in campo in questo avvio di stagione. Garcìa lo ha difeso, spiegando come ci voglia tempo per un ragazzo giovane che arriva direttamente dal Brasile, adattarsi alla tattica del campionato italiano. La Serie A, infatti, rappresenta uno dei campionati più complicati al mondo sotto questo punto di vista. In queste due settimane di pausa, secondo quanto trapelato da Castel Volturno, Natan ha lavorato sodo e a stretto contatto con Garcìa per migliorare nel posizionamento difensivo e nel lavorare con la linea difensiva. Nonostante ciò, però, sarà difficile vedere Natan scendere in campo dal primo minuto nel match di domani sera contro il Genoa.

La sfida di Marassi, però, non sarà scarna di novità. Ad annunciarne una è lo stesso club rossoblù attraverso i propri canali social.

Annuncio del Genoa, accadrà contro il Napoli

Il Napoli giocherà in uno stadio gremito e in festa per festeggiare il 130 anniversario dalla nascita del club genoano, il più antico d’Italia. Un ambiente, quindi, ancora più carico del previsto che farà di tutto per mettere in difficoltà i campioni d’Italia che hanno necessariamente bisogno di strappare i tre punti.

Per l’occasione il club ligure ha annunciato che la squadra scenderà in campo con una divisa inedita. Lo scopo è proprio quello di celebrare il compleanno del club.

Di seguito il comunicato:

“Il Grifone scenderà in campo con le divise griffate Kappa, ideate per la storica ricorrenza festeggiata pochi giorni fa per le strade del centro e con l’evento organizzato al Porto Antico”.

Il club, inoltre ha rivelato come le nuove divise siano piaciute moltissimo ai tifosi e confermarlo sono il numero di ordini arrivati in questi giorni dopo la grande festa che si è tenuta al Porto Antico di Genova.