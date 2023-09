Garcia: “Natan? Ha avuto un problema”, poi risponde alle critiche su Lobotka

Rivelazioni a sorpresa da parte di Garcia in conferenza stampa, con ennesima risposta a tono sulle critiche a Stanislav Lobotka.

Una conferenza stampa dal puro sentore “garciano” ha contraddistinto l’evento tenuto da poco dal tecnico azzurro. Alla vigilia di Genoa-Napoli infatti, il mister francese ha rivelato alcune indiscrezioni a sorpresa, lasciando interdetti i giornalisti presenti in sala. Fra queste, la disponibilità di Matteo Politano per la sfida di domani nonché alcune vicissitudini su Natan, prima di rispondere ancora una volta alle critiche verso Stanislav Lobotka.

Uno dei temi principali della conferenza stampa tenuta da Garcia è stato certamente l’impiego di Natan nelle prossime sfide. Il tecnico del Napoli ha risposto positivamente a tali segnali, rivelando anche un piccolo retroscena sul centrale brasiliano:

Poi, le parole su Stanislav Lobotka, ancora utilizzate come schermo alle numerose critiche. “Stanislav è uno dei giocatori più in forma che ho, è fondamentale e toccherà gli stessi palloni del passato“, ha dichiarato Garcia, aprendo poi un focus sulla spiegazione ad alcuni cambiamenti nel gioco dello slovacco:

“Va comunque considerato che i nostri avversari guardano le nostre partite e sanno come giochiamo, quindi è quasi certo che in ogni partita ci sarà una marcatura individuale su Lobotka. L’importante quindi non è quanti palloni toccherà Stan, bensì come Stan saprà adattarsi a situazioni del genere. Come già ho ripetuto in passato, avere solo un piano non porta da nassuna parte, mentre più soluzioni sono la chiave del successo”.