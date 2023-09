Rinnovo Osimhen, l’esperto di mercato è sicuro: la rivelazione è imperdibile

Giungono novità sul fronte Osimhen, con l’esperto di mercato capace di fare un punto della situazione che sta tenendo banco in quel di Napoli.

Napoli continua ad attendere il rinnovo del proprio bomber, con la mancata ufficialità dell’accordo con Osimhen che tiene in bilico l’intera città. Si è infatti parlato per tutta l’estate di prolungamento con annesso aumento sostanziale di stipendio, non ancora arrivato a causa di un’intesa non sopraggiunta. Le voci emerse negli ultimi giorni sono quindi state confermate da Fabrizio Romano, che ha regalato ai tifosi un punto sull’argomento sul proprio canale YouTube.

Romano sicuro, cosa manca per il rinnovo di Osimhen

“Tra Napoli ed Osimhen la trattativa è in stato avanzato“, ha cominciato Fabrizio Romano, che ha voluto sin da subito rassicurare i tifosi azzurri prima di sviscerare la situazione attorno all’operazione. “L’accordo non è ancora stato trovato perché deve comprendere la clausola rescissoria“, l’annuncio dell’esperto di mercato.

La clausola è stata infatti etichettata da Romano come un punto fondamentale della trattativa e che senza di essa l’accordo non può essere trovato. “La sensazione che trapela è che il rinnovo arriverà“, le conclusioni dell’esperto. Tale sensazione positiva potrebbe essere senz’altro frutto delle ultime notizie inerenti ai famosi due ostacoli da superare per raggiungere l’intesa. Il fatto che Fabrizio Romano abbia citato solo la clausola, evitando di esporre il discorso diritti d’immagine, potrebbe significare che su quel campo sia già stato trovato l’accordo dopo vari giorni di trattativa.