“Incasso da capogiro per il Napoli”, il dato è sorprendente: svelata la cifra

Arriva la tanto attesa classifica in merito agli incassi del calciomercato estivo. Nessuna italiana in top 5, sorpresa per il Napoli.

La burrascosa estate vissuta in quel di Napoli in ottica mercato verrà senz’altro ricordate nei prossimi anni dai tanti tifosi partenopei. Tifosi che hanno infatti dovuto fare i conti con il prematuro addio di Kim, con le difficoltà proprio nel sostituire il coreano nonché con i tentativi di cedere Demme e Lozano, andati in porto solo per quest’ultimo. Un piccolo resoconto del calciomercato è stato dunque stilato da poco da Transfermarkt.ita. Sull’ufficiale pagina Instagram della nota piattaforma è stata infatti rivelata la classifica in merito agli incassi estivi dei club.

Incassi di mercato, Napoli in top 5 Italia

Una vera e propria classifica dove a capeggiare è il club europeo ad aver incassato di più dalle proprie cessioni. Questo quanto apparso sul profilo Instagram di Transfermarkt.ita, che ha incoronato il Chelsea come regina ufficiale degli incassi. Ben 267 i milioni arrivati a rimpolpare le casse blues in estate, con il secondo posto occupato invece dal Lipsia, cui incassi, di ben 240.7 milioni, sono schizzati alle stelle grazie all’acquisto di Nkunku proprio da parte del Chelsea. A chiudere il podio, il Brighton di Roberto De Zerbi, con ben 190.2 milioni ricavati.

Nessuna italiana presente in top 3 o in top 5, ma ecco figurare l’Atalanta al nono posto. 155.5 i milioni ricavati dal club di Bergamo da cessioni del calibro di Zapata, Demiral e Maehle ma sorpattutto Hojlund. Tredicesimo posto invece per l’Inter (132.5 milioni), con il Sassuolo a sorpresa ventiduesimo, forte dei soldi incassati dalla cessione di Frattesi e dei riscatti di Raspadori e Locatelli. Solo quarantaduesima la Juventus, cui unico incasso di rilievo è rappresentato dal riscatto per Kulusevski ad opera del Tottenham.

Ed il Napoli? Gli azzurri si trovano al ventiseiesimo posto, con ben 77.5 milioni di incasso a sole 3 lunghezze dalla Roma. A pesare sul dato azzurro, ovviamente, le cifre ricavate dalle cessioni di Kim e Lozano, che non sono però bastate a far arrivare in positivo il saldo del club di De Laurentiis. Le spese estive, fra acquisti e riscatti di Raspadori e Simeone, ammontano infatti a 104 milioni di euro, con i partenopei dunque in passivo di circa 27 milioni. Di seguito, la top 5 Italia stando ai dati Transfermarkt: