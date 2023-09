Dall’Inghilterra spaventano il Napoli: “Tutto pronto per l’assalto al beniamino dei tifosi”

Tornano prepotenti le voci su un possibile trasferimento del beniamino dei tifosi. Da Londra chiamano nuovamente l’azzurro.

Si cerca ancora la quadra in merito al rinnovo di Victor Osimhen all’ombra del Vesuvio. I colloqui estivi fra il Napoli e l’attaccante nigeriano hanno infatti contribuito a far nascere una forte intesa fra le due fazioni, non ancora però culminata con l’accordo totale. Questo, a causa di sue scogli a fungere da ostacolo, con i famosi diritti d’immagine tanto cari a De Laurentiis ancora una volta protagonisti del caso.

Oltre a ciò, anche la clausola rescissoria sembrerebbe esser divenuta un problema. Il patron azzurro vorrebbe infatti marchiare Osimhen con un cartellino fisso da circa 150 milioni di euro, eliminando dalla corsa all’attaccante parecchi club europei sulle tracce del bomber. Sarebbe quindi proprio tale scenario a non aver convinto a pieno l’ex Lille, che vorrebbe avere più libertà di scelta sul proprio futuro senza essere vincolato ai club disposti a pagare le cifre di cui sopra. Una frenata brusca ed alquanto imprevista, che potrebbe dunque far slittare il prolungamento di contratto ma che non avrebbe invece fermato alcuni club dal tornare sulle tracce di super Victor.

Voci dall’Inghilterra narrano appunto di un possibile ritorno di fiamma che potrebbe costare molto caro al Napoli in caso di mancato accordo sul rinnovo nelle prossime ore.

Cessione Osimhen, Chelsea ed Arsenal tornano alla carica

Quiete prima della tempesta. Questo il significato attribuito da Football Trabsfers all’improvviso placarsi dell’interesse dalla Premier per Osimhen. Secondo la testata britannica infatti, tutto ciò sarebbe frutto di un piano a lungo termine da parte di due dei club più forti d’Inghilterra, nonché con più disponibilità economica della lega.

Trattasi di Arsenal e Chelsea, sulle tracce del bomber nigeriano già da qualche mese. Secondo FT infatti, soprattutto i blues sarebbero disposti ad offrire laute cifre al Napoli per portare a casa Osimhen nell’estate 2024. L’attaccante azzurro sarebbe infatti il preferito di Mauricio Pochettino per il proprio attacco, che lungimirante avrebbe accettato di affidarsi a Jackson per quest’annata continuando a risparmiare per il super colpo il prossimo anno. Stessa strategia adottata anche dall’Arsenal, cui punta titolare è ad oggi Nketiah, in alternanza con un acciaccato ma sempre efficace Gabriel Jesus.

Tali indiscrezioni potrebbero però rivelare la seconda faccia della medaglia in casa Napoli. Pressato dalle voci di cui sopra infatti, De Laurentiis potrebbe decidere di abbassare le proprie pretese, accelerando verso il rinnovo e blindando definitivamente Victor Osimhen.