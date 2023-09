Anguissa fa tenere col fiato sospeso il Napoli: “Può succedere stasera”

Fiato sospeso per il Napoli a causa di Anguissa, impegnato quest’oggi con il suo Camerun. Può succedere questa sera.

Si avvicina alla fine la pausa Nazionali, ormai arrivato alla seconda settimana nonché alla seconda turnata d’impegni per la maggior parte delle compagini. Sia in Italia che in Europa vi sarà infatti il bis per la maggior parte delle formazioni internazionali, prima di lasciar partire i propri membri nuovamente in direzione dei propri club. Discorso diverso invece per Zambo Anguissa, cui particolare situazione tiene con il fiato sospeso i tifosi azzurri.

Coppa d’Africa a rischio per il Camerun, le ultime su Anguissa

Sarà Camerun-Burundi a chiudere, questa sera ore 21.00 italiane, i gironi di qualificazione alla Coppa d’Africa 2023. Esso sarà anche il primo ed unico impegno in Nazionale per Anguissa nel corso di tale sosta, con il centrocampista del Napoli chiamato ad un impegno delicato e fondamentale.

Il girone dei leoni indomabili è infatti composto da Namibia, Burundi e Kenya, ritiratosi e quindi non partecipante. La vetta della classifica però, al contrario di quanto si possa pensare, è occupato dalla Namibia, con 5 punti in 4 partite raccolti anche a discapito di un Camerun sconfitto. La Nazionale di Anguissa ed il Burundi seguono quindi con un punto ed una partita in meno, con il match di questa sera che diventa un vero e proprio scontro diretto.

Non avendo mai vinto con la Namibia in 2 match (cosa riuscita invece al Burundi) il Camerun necessita di una vittoria per superare entrambe le compagini, con il pareggio che potrebbe non bastare. In caso di segno X infatti, tutte e tre le squadre si troverebbero a pari 5 punti, con Anguissa e compagni che avrebbero bisogno di un pareggio dal 3-3 in su per qualificarsi alla Coppa d’Africa. In caso contrario, il Camerun sarebbe escluso dalla più importante competizione africana, lasciando dunque il centrocampista azzurro esente da impegni nel mese di gennaio. Il Napoli e Garcia attendono dunque con il fiato sospeso.