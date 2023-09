Affare a sorpresa per il Napoli dalla Serie B: l’agente ha svelato tutto

Le rivelazioni a sorpresa pronunciate direttamente dall’agente del calciatore, cercato dal Napoli nelle scorse sessioni di calciomercato.

Da anni il calciomercato targato Napoli ha sempre vissuto fra le critiche di una fetta di tifosi difficili da accontentare. Un discorso comprensibile se si pensa agli azzurri come la squadra italiana che da più anni consecutivi centra la qualificazione in Europa e che per molte volte ha insidiato le prime posizioni della classifica, prima di riuscire nell’impresa Scudetto nel 2023. Nonostante tali premesse però, raramente De Laurentiis ed i suoi direttori sportivi hanno puntato ad arricchire la rosa con top player già affermanti, preferendo invece virare su giovani da far crescere in azzurro.

Questo è senz’altro il caso dei vari Hamsik, Cavani, Mertens, Osimhen ed i più recenti Kvaratskhelia e Natan. Da non escludere da tale lista, inoltre, Lorenzo Insigne, ultimo baluardo del settore giovanile napoletano riuscito poi ad imporsi nel calcio che conta con la maglia azzurra. De sempre infatti, i tifosi chiedono a gran voce più investimenti nelle selezioni U-21 ed inferiori, magari puntando proprio su profili nati e cresciuti per le strade di Napoli. Tale richiesta sarebbe potuta essere incredibilmente accolta nelle scorse sessioni di mercato grazie a Cristiano Giuntoli. A rivelarlo, l’agente stesso del calciatore in questione.

“Il Napoli lo ha cercato”, l’agente di Curto svela il retroscena

Napoletano classe 1999, Marco Curto è riuscito ad imporsi nell’annata 2022/23 della Serie B come uno dei difensori centrali migliori del torneo. Con la maglia del Sudtirol infatti, ha collezionato ben 38 presenze fra campionato, play-off e Coppa Italia, segnando anche 2 gol e trascinando il club di Bolzano nella post-season fino alla cocente delusione maturata contro il Bari.

Un profilo ampiamente interessante, molto rude e fisico che i Tirolesi hanno però preferito cedere in prestito al Como, dove una singola presenza caratterizza la stagione di Curto fino ad adesso. Intervenuto ai microfoni di TMW dunque, l’agente del calciatore, Vincenzo Pisacane, ha spiegato i dettagli della trattativa che ha portato il centrale ad accasarsi in riva al Lago, rivelando un retroscena che ha alquanto colpito i tifosi del Napoli.

“Portare Curto al Como è stato alquanto complicato. Marco era seguito da molti club di Serie A, fra cui Frosinone e Torino. L’anno scorso era poi finito anche nel mirino del Napoli“, le rivelazioni di Pisacane, che ha poi concluso spiegando il motivo del mancato approdo nella sua città natale di Curto. “Giuntoli aveva fatto un’offerta, ma il Sudtirol preferì farlo restare ancora un anno in B“. Uno scenario alquanto sorprendente e di cui poche voci erano state fin qui portate alla luce.