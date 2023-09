Sorpresa Kvaratskhelia, spunta una promessa fatta da De Laurentiis

Dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni, spunta una promessa fatta da Aurelio De Laurentiis a Kvaratskhelia. Le ultime sul rinnovo.

Khvicha Kvaratskhelia è uno degli astri nascenti del panorama calcistico mondiale. L’esterno georgiano, dopo una sola stagione all’ombra del Vesuvio, non ha assolutamente più bisogno di presentazioni. Il suo talento cristallino è conosciuto ovunque e la sua capacità di risultare decisivo lo rende uno dei giocatori più forti in Europa. Il suo apporto nella passata stagione è stato incredibile.

Dopo l’addio di Lorenzo Insigne, volato al Toronto, nessuno si sarebbe mai immaginato che il suo sostituto avrebbe fatto dimenticare molto rapidamente l’ex capitano del Napoli. Già dai primi allenamenti alla corte di Luciano Spalletti nel corso del ritiro di Dimaro, però, in molti avevano intuito che il Napoli avesse preso un giocatore di grandissime qualità. Quello che ha stupito, però, è stata la velocità con cui si è adattato al calcio italiano.

Le sue prestazioni, i suoi gol e i suoi assist sono stati fondamentali per il Napoli e una fetta importante del merito per lo scudetto conquistato nella passata stagione, è certamente da attribuire al numero 77 del Napoli. In questa stagione, nonostante un infortunio patito nel ritiro di Castel Di Sangro che ne ha minato la condizione fisica, Kvaratskhelia ha già confezionato un assist al debutto per il gol di Di Lorenzo contro il Sassuolo.

Arrivato da completo sconosciuto, al momento dell’acquisto, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha offerto un contratto con ingaggio ridotto all’esterno georgiano. Kvaratskhelia, infatti, è uno dei giocatori con lo stipendio più basso nella rosa del Napoli. Le prestazioni di livello assoluto fornite dal georgiano, però, fanno pensare che un rinnovo con adeguamento sia doveroso.

La promessa di De Laurentiis a Kvaratskhelia sul rinnovo

Il rinnovo di Kvaratskhelia è un argomento che tiene con il fiato sospeso i tifosi del Napoli. Tutti vorrebbero vedere Kvara vestire la maglia azzurra ancora a lungo e sperano che si arrivi ad un accordo per l’adeguamento dell’ingaggio.

Nei giorni scorsi, però, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con un duro comunicato ha ribadito come non ci siano colloqui in corso con l’entourage del georgiano per il rinnovo.

Una notizia che ha gelato i tifosi del Napoli, ma grazie alle parole distensive da parte dell’agente di Kvaratskhelia la situazione appare serena.

Giovanni Scotto, attraverso il proprio profilo Twitter, ha svelato un’ulteriore retroscena riguardo il futuro dell’MVP dello scorso campionato.

Secondo Scotto, il patron azzurro, circa un anno fa, avrebbe promesso a Kvara un adeguamento con ingaggio a 3 milioni di euro bonus inclusi. Il rinnovo non è ancora arrivato e il georgiano aspetta solo di formalizzare la promessa che gli è stata fatta. Da entrambe le parti, però, non c’è fretta e la situazione è ancora molto serena.