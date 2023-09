Raspadori o Lindstrom? Garcia ha deciso chi sostituirà Politano

Alla luce dell’infortunio patito da Politano, Rudi Garcia è già chiamato ad una delicata scelta per l’imminente match con il Genoa.

Le ultime due mattinate in casa Napoli sono state vissute in balia dell’infortunio di Matteo Politano, arrivato come un fulmine a ciel sereno tra le mura azzurre. Le stesse mura azzurre nelle quali l’esterno è tornato anzitempo dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale. Le prossime ore saranno dunque decisive ai fine di capire le reali condizioni dell’ex Inter, con Garcia già pronto ad affidarsi al sostituto.

Genoa-Napoli, Lindstrom in vantaggio su Raspadori

Non sono ancora certi entità e tempi di recupero per Matteo Politano, cui infortunio lo terrà quasi sicuramente lontano dal campo per il match contro il Genoa. Tale situazione ha dunque contribuito ad aprire un dibattito sin da subito, con Raspadori e Lindstrom in lizza per sostituire l’esterno italiano.

Secondo il Corriere dello Sport però, in vantaggio nelle idee di Garcia vi sarebbe proprio il danese, cui rientro dalla Nazionale è atteso quest’oggi. Il tecnico francese avrà dunque un po’ più di tempo a disposizione per lavorare sull’ex Francoforte, che sabato 16 settembre potrebbe esordire da titolare con la maglia del Napoli. Inoltre, lo stesso quotidiano attribuisce la scelta di Lindstrom non solo alle tempistiche favorevoli, ma anche alle caratteristiche da gioco del numero ventinove più consone alla sfida con il Grifone, che gli servirà per metter ulteriori minuti nelle gambe.