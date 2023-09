Osimhen, doppio ostacolo per il rinnovo: svelati gli intoppi

Fatica ancora a sbloccarsi il rinnovo di Victor Osimhen, con la Gazzetta dello Sport che ne ha evidenziato i principali ostacoli.

Nonostante la prestazione in ombra maturata nell’ultimo turno di Serie A contro la Lazio, Victor Osimhen resta senz’altro l’uomo del momento all’ombra del Vesuvio. Il nigeriano è infatti già a quota 3 gol in 3 partite nel neo campionato, nonché autore di una tripletta nella sfida tra la sua Nigeria e Sao Tome Principe valsagli l’approdo in cima alla classifica dei marcatori all-time della propria Nazionale. Ciononostante, fatica ancora ad arrivare l’ufficialità del rinnovo di Osimhen, secondo la Gazzetta dello Sport ancora succube di due ostacoli da superare.

Rinnovo Osimhen, cosa separa il Napoli dall’accordo con il bomber

Non vi è ancora traccia dell’annuncio ufficiale in merito al rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli. Un annuncio che, stando alle voci di corridoio, sarebbe dovuto arrivare già a partire dai mesi di ritiro estivi, slittando poi inesorabilmente. Due gli ostacoli ancora da abbattere secondo la Gazzetta, con il primo che risulta essere a sorpresa quello della clausola rescissoria. De Laurentiis vorrebbe infatti inserire quest’ultima nel contratto, fissando dunque il prezzo del bomber fra i 140 ed i 150 milioni di euro. Cifre che pochi club sarebbero in grado di sborsare, con Osimhen che non gradirebbe tale scenario proprio a causa della scelta ridotta in merito a destinazioni future.

Il secondo scoglio rappresenta invece un classico per il Napoli ed il suo patron: i diritti di immagine. Essi, in quanto ad Osimhen, sono infatti detenuti dalla Nike, con gli azzurri che hanno deciso di sorvolare su tale fattore quando fu effettuato l’acquisto del bomber dal Lille. A fine stagione, il contratto con lo sponsor tecnico però scadrà, con De Laurentiis intenzionato quindi ad ottenere i diritti d’immagine anche di Osimhen, cui valutazione è inesorabilmente aumentata con il tempo. Due scogli alquanto ingombranti, che nelle prossime settimane si proverà a sormontare per trovare il definitivo accordo.