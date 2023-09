Offerta presentata dal Napoli, cambia la volontà di Zielinski sul rinnovo

Dopo un’estate turbolenta, Piotr Zielinski ha scelto di restare al Napoli. Ora, però, cambia nuovamente la sua volontà sul rinnovo.

Piotr Zielinski ha sorpreso nuovamente tutti. In un’estate in cui tutti quasi tutti hanno scelto di volare in Arabia Saudita ricoperti di milioni, il centrocampista polacco ha scelto di restare al Napoli. Qualche dubbio, l’offerta dell’Al Ahli, l’ha fatto venire anche al numero 20 del Napoli, ma dopo settimane di riflessioni Zielinski ha preferito godersi un ultimo anno all’ombra del Vesuvio.

Il contratto di Zielinski, infatti, scade la prossima estate e al momento non è ancora stato trovato un accordo per il prolungamento. Nonostante il polacco non abbia ancora rinnovato, il Napoli continua a fare affidamento su di lui con la speranza che si possa arrivare ad un accordo.

Nel corso dei due ritiri estivi azzurri, tra la dirigenza del Napoli e l’entourage del giocatore ci sono stati diversi incontri. L’offerta araba e Zielinski che sembrava aver accettato in un primo momento, però, hanno messo in stand by la trattativa.

C’è l’offerta per il rinnovo, ma cambia la volontà di Zielinski

Dopo la chiusura del mercato, molti pensavano che il rinnovo di Zielinski fosse ormai solo una formalità. Da parte del Napoli, però, non c’è stato nessun annuncio e ora spunta la nuova volontà del giocatore.

A rivelare la novità riguardo il futuro di Zielinski è Giovanni Scotto, noto giornalista, attraverso il proprio profilo “X” (ex Twitter ndr).

Secondo Scotto, Aurelio De Laurentiis avrebbe presentato un’offerta per il rinnovo biennale con l’attuale ingaggio che verrebbe spalmato. Zielinski, però, non vorrebbe accettare subito questa proposta. Secondo il noto giornalista, infatti, il polacco vorrebbe terminare arrivare a scadenza con l’attuale ingaggio e poi riflettere la prossima estate sulle varie possibilità. Non è da escludere che il rinnovo con ingaggio spalmato possa arrivare, infatti, a fine stagione.

Di seguito il tweet di Scotto: