“Lo stimo tantissimo”, Spalletti applaude un calciatore del Napoli in conferenza stampa

Luciano Spalletti, in conferenza stampa dal ritiro a Milanello della Nazionale, elogia un calciatore del Napoli.

Domani sera l’Italia tornerà in campo contro l’Ucraina. Smaltita l’emozione del debutto contro la Macedonia, gli azzurri di Spalletti dovranno necessariamente vincere per qualificarsi a Euro2024.

Nella consueta conferenza stampa di vigilia al match, il nuovo tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, è tornato anche sul match pareggiato contro la Macedonia di Elmas.

Spalletti non si nasconde: che elogio a Elmas

La Nazionale è stata criticata duramente per non aver portato a casa la vittoria a Skopje. Spalletti ha provato a spiegare quanto successo in Macedonia.

Il tecnico di Certaldo non ha voluto trovare scuse, ma ha anche spiegato come le condizioni del campo abbiano penalizzato e non poco una squadra come gli azzurri che hanno voglia di proporre calcio. Nel farlo ha anche elogiato Elijf Elmas, suo ex giocatore a Napoli.

Di seguito le sue parole: