Infortunio Politano, oggi gli esami: cosa filtra sul rientro

Le condizioni di Matteo Politano dopo l’infortunio patito con la maglia della Nazionale lo scorso sabato.

Non è stato un ritorno felice quello di Matteo Politano alla corte della maglia azzurra. Oltre al pareggio maturato con la Macedonia del Nord infatti, l’esterno del Napoli è figurato come peggiore in campo per la maggior parte dei quotidiani. Una prestazione frutto di movimenti e finte sbagliate nonché di visibile stanchezza, sfociata poi nell’infortunio di cui arrivano odierni aggiornamenti.

Infortunio Politano, quante partite rischia di saltare l’azzurro

Non hanno di certo esultato i tifosi del Napoli una volta messi al corrente della news. Politano ha infatti lasciato il ritiro della Nazionale a causa di prevedibili problemi fisici, lasciando dunque spazio all’arrivo di Orsolini. Una notizia che ha subito spinto i supporter del Napoli a chiedersi quante partite starà fuori l’esterno, con la risposta al quesito donata dal Corriere dello Sport.

Fra le odierne pagine del quotidiano si legge infatti di come Politano sarà oggi sottoposto a tutti gli esami ed accertamenti del caso per stabilire l’entità dell’infortunio. Le prime impressioni rendono dunque quasi certo il mancato utilizzo di Politano nella sfida con il Genova, con una luce di speranza che si accende invece per l’impegno europeo con il Braga. Non è escluso però che, a seguito della gravità dell’infortunio, l’esterno azzurro possa saltare anche la sfida portoghese oltre che quella al Bologna in campionato.